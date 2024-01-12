Податок 18% на отримані на картку гроші: коли податківцям нададуть доступ до рахунків українців

В Україні уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. У документі йдеться про посилення адміністрування податків, зокрема і про надання податковій повного доступу до карткових рахунків українців.

У Нацстратегії доходів є наміри в межах удосконалення адміністрування ПДФО надати податковій доступ до банківських рахунків громадян. Фактично, податківці матимуть змогу побачити стан рахунків, порахувати доходи кожного громадянина та скласти за нього самостійно декларацію, яку особі доведеться лише підписати. В подальшому на усі отримані на банківську картку доходи особі доведеться заплатити 18%. Тобто, якщо протягом року особі хтось поповнював картку на 10 тис. грн щомісяця, то за підсумками року та внаслідок складеної податковою декларації на суму 120 тис. грн сума податку на доходи складе 21,6 тис. грн. Про це пише Фокус у статті "Нові податки, абсолютний контроль банківських рахунків. Яких важливих змін очікувати українцям".

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, каже, що ця ідея прийшла з європейської податкової системи, де питання банківської таємниці дуже обмежено, наприклад, у Польщі податкова може запитувати доступ до рахунків без рішення суду. "Ще у 2014 у ЄС домовилися про обмін інформацією про банківських клієнтів та їх доходи — Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) прийняла Єдиний стандарт звітності – CRS (що і означає автоматичний обмін інформацією). Збирається інформація про рахунки клієнтів (компаній і фізосіб), яка передається фіскальним органам своєї країни, а вони, у свою чергу, передають дані податковим органам країни, резидентом якої особа чи підприємство є. Але CRS передбачає високі вимоги до збереження конфіденційності, плюс стандарт збереження персональних даних, без нього такий обмін не відбувається", — розповів Ігор Ясько.

Якщо буде масове декларування, то податковій нададуть доступ до усіх рахунків громадян, щоб порахувати доходи та виставити суму податку до сплати

Денис Ерсой, старший юрист практики податків/транзакційного та міжнародного оподаткування юридичної компанії Arzinger, впевнений: якщо Мінфін планує змінити систему декларування таким чином, що податкові органи будуть самостійно розраховувати оподатковуваний дохід на підставі інформації, яку вони отримають по банківським рахункам, а платникам податків потрібно буде погоджуватися із цими розрахунками чи ні, то така реформа може відкрити скриньку Пандори. "Пов'язане це з тим, що на рахунки платників податків надходять не тільки кошти, які підлягають оподаткуванню, а й ті, що раніше були обкладені податками або в принципі звільняються від оподаткування. Відповідно, податкова може помилково обкласти ці доходи податками, а платнику потрібно буде витрачати час, щоб довести хибність такого підходу. Однак, у будь-якому випадку усе буде залежати від того, яким чином буде реалізована ця реформа", — зазначив Денис Ерсой.

За словами податкової консультантки Олександри Томашевської, у Європі доступ податкової до рахунків громадян не є поширеним. "Я вважаю цю ідею відверто поганою. У нас люди постраждали від численних несправедливих реформ і просто заберуть гроші з банків. Навіть у Німеччині, яка є еталоном дисципліни і свідомого ставлення громадян до своїх податкових обов’язків, немає цього. Відверто кажучи, не думаю, що до цього дійде, це популізм", — каже Томашевська.

Доступ до рахунків потрібен податковій, щоб побачити справжні доходи та порахувати суму ПДФО Фото: ukranews.com

Економісти також не підтримують ідею надати податківцям повний доступ до карткових та поточних рахунків громадян. "Це створює значні корупційні ризики і можливо тільки за добровільної згоди платника податків. Зазначене, поряд з скасування мораторію на перевірки під час війни, створює політику надзвичайно агресивного збору податків. Проте досвід 2020-2022 рр. чітко показав, що відсутність перевірок майже ніяк не позначилася на сплаті податків", — зауважили аналітики Економічної експертної платформи.

Поки що зазначене нововведення – це лише план. І для його реалізації у Мінфіні передбачили внесення змін до законодавства у 2024-2025 роках в частині встановлення правил використання податковими органами (персоніфікованої) деперсоніфікованої інформації про платників податків. "Відповідно до Нацстратегії доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках все ж таки буде надано, але планують застосувати підходи з кодуванням, щоб деперсоніфікувати ці дані. Але наскільки надійною буде ця система і чи не спричинить вона додатковий витік персональних даних українців можна лише здогадуватися. В свою чергу використання доступу до цієї інформації може сприяти корупційним ризикам і надмірному тиску як на бізнес так і на фізичних осіб", — повідомив Фокусу керуючий партнер АО EVRIKA Андрій Шабельников.

Фактично, запровадження доступу податкової до рахунків буде можливим лише після внесення запланованих змін щодо використання податковою інформації про платників податків, а отже не раніше 2026 року.

Нагадаємо, затверджена урядом стратегія пропонує реформувати податок на доходи фізосіб, скасувавши єдиний для усіх податок на доходи на рівні 18%. Тобто, планують запровадити прогресивну шкалу, і так, чим вищим буде дохід людини, тим вищий податок (ПДФО) вона сплачуватиме.

Раніше Фокус писав, що в Україні реформують спрощену систему оподаткування, планується, що через деякий час запрацює польська модель оподаткування ФОП.