1,2 млрд гривень боргів: у Yasno розповіли, скільки киян і дніпрян залишаться без світла

Уряд зняв мораторій на заборону відключати тих побутових споживачів, у яких є заборгованість за комуналку. Тепер десятки тисяч громадян будуть змушені заплатити за надану послугу.

Жителі деяких українських регіонів можуть залишитися без електрики. Пов'язано це не з пошкодженнями критичної інфраструктури, а із заборгованістю. Про це повідомляє пресслужба компанії-постачальника електроенергії Yasno в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що сума боргів українців уже перевищує 1,2 млрд гривень, і йдеться лише про споживачів із Києва та Дніпропетровської області. На опублікованих інфографіках можна побачити, як навіть незначна кількість абонентів може сформувати великі борги.

"За рішенням уряду було знято мораторій на заборону відключень боржників (за винятком тимчасово окупованих територій, а також територій, де ведуться активні бойові дії)", — ідеться в повідомленні.

Приміром, у столиці є 28 тисяч боржників, які можуть залишитися без електрики і це 2,2% від загального населення міста. Вони заборгували 206 мільйонів гривень, за даними компанії Yasno.

У Дніпропетровській області кількість боржників становить 46 тисяч абонентів і їхній сумарний борг становить 417,5 мільйонів гривень. Ризик відключень існує для 3% людей.

У Yasno закликали своєчасно оплачувати рахунки, адже це єдиний спосіб уникнути боргів і відключень.

"У разі, якщо одразу сплатити всю суму боргу немає можливості, ви можете реструктурувати борг: для цього потрібно звернутися до YASNO і ми в індивідуальному порядку розглянемо варіанти розстрочення заборгованості", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що у деяких категорій громадян є можливість оформити субсидію, яка покриватиме витрати на комунальні послуги.

Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що українцям почнуть відключати світло через борги з кінця місяця. Гендиректор компанії Сергій Коваленко пояснив, що без електрики насамперед залишаться клієнти з найбільшими заборгованостями.