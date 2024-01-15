Довга юридична гра: коли Захід віддасть Україні 300 млрд доларів заморожених активів РФ

Коли Україна отримає кремлівські гроші та що заважає цьому процесу? Фокус опитав українських експертів і з'ясував, що питання передавання заморожених російських активів — більш політичне і залежить не лише від волі США.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, що передбачає можливість конфіскації заморожених активів Російської Федерації. А це приблизно 300 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на відновлення Україні. Втім, перед ухваленням адміністрація президента Джо Байдена хоче узгодити конфіскацію активів РФ із союзниками по "Великій сімці" (G7), особливо в Європі. Тож, питання заморожених російських золотовалютних резервів лежить в політичній площині. Про це розповіли Фокусу опитані українські експерти в матеріалі "Гроші Кремля — для України. У США підтримали передачу Україні заморожених російських мільярдів".

Поки у питанні конфіскації та передачі активів РФ Україні демократи і республіканці не згодні в двох ключових частинах документу. Запропонований закон вимагає від президента США координації з G7 для арешту активів, але не потребує їхнього схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.

За словами українських експертів, юридичні перепони щодо передачи російських коштів Україні не є критичними, хоча може бути оскарження в судах. Проте перспектива такого оскарження — досить примарна.

"США та країни ЄС не хотіли йти на цей крок (конфіскація активів РФ, — Фокус), бо це потенційна ескалація, бо це ризики для їхніх резервних валют, і вони тримали ці кошти, як певний резервний варіант потенційного замирення з Росією. Оскільки війна триває вже другий рік, жодних ознак зниження аргесії не помітно, в західних країнах почали піднімати питання вартості підтримки України, тому відразу ставлення до цих коштів змінилось. Поки тільки в США. ЄС поки ще не готові", — розповів Фокусу виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

У США поступово наближаються до рішення віддати Україні конфісковані кошти агресора Фото: Facebook

ЄС дивиться на США, а США — на ЄС

Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги координації з G7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками. Тож попереду — узгодження.

"Прийняття двох законопроєктів тільки підсилить правовий режим передачі і знизить ризики судових баталії з боку РФ. Тому, думаю, ми побачимо найближчим часом продовження тенденції з конфіскації, але вже з суверенними активами РФ", — вважає економіст, член товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Тож, в цій історії важливий перший крок. Основна частина цих коштів, а це близько 200 млрд доларів, заблоковані у Євросоюзі.

"Проте ЄС дивиться на США, а США дивиться на ЄС. Якщо США зроблять перший крок, то ЄС будуть змушені теж швидше рухатись в цьому напрямку", — додає Дмитро Боярчук.

Коли Україна може отримати гроші Кремля

У США цього року мають ухвалити рішення щодо двох законопроєктів: один пов'язаний із суверенними активами РФ, а інший — із замороженими коштами російських олігархів. Експерти кажуть: можливо, головні рішення у питанні передачі коштів РФ будуть ухвалені вже в 2024 році.

"Не думаю, що строк вийде за рамки 2024 року, оскільки обидва законопроєкти є двопартійними. Швидкість прийняття H.R.4175, який стосується конфіскації суверенних активів РФ, буде вищою", — каже Віталій Шапран.

Водночас є думка, що американці чекають на результати виборів в країні, що відбудуться навесні 2024 року.

"Виглядає так, що це йде підготовка до 2025-го року, коли у США може змінитись президент. Найбільш реалістичний сценарій, що або ці кошти будуть передаватись поетапно з огляду на інституційну слабкість України і на питання корупції. Або взагалі буде створений фонд управління цими коштами десь в ЄС і нам будуть виділяти їх поетапно і на фінансування дефіциту і на відбудову в обімн на реформування країни", — вважає виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

Тим часом в РФ нібито придумали, як зберегти заморожені на Заході 300 млрд доларів. Як повідомляють російські ЗМІ, Банк Росії майже домовився з міжнародними юридичними фірмами. Вони захищатимуть інтереси Кремля, якщо дійде справа до судових розглядів. Російський уряд також чекає на експертні висновки, де буде проаналізовано законодавство за кордоном і чи існують прецеденти в інших країнах.

Раніше Фокус писав, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, вже на рівні G7 та на рівні Європейського Союзу обговорюється підтримка конкретних правових норм, які допоможуть Україні отримати заморожені активи РФ, а прогрес у цьому питанні можливий протягом 2024 року.