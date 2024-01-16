Менше, ніж торік: у Раді розповіли про підвищення пенсій у 2024 році

Законодавство передбачає формулу розрахунку величини індексації — 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання зарплат, розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В Україні пенсії проіндексують на 13%. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

"Пенсії в Україні будуть проіндексовані на 13%. Такий попередній прогноз озвучило Міністерство соціальної політики", — сказав Данило Гетманцев.

Він зазначив, що українське законодавство передбачає наступну формулу розрахунку величини індексації — 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Зі слів Гетманцева, перша цифра вже була оприлюднена Держстаном, у результаті 50% від річної інфляції у 2023 році — 12,9%. Щодо другої, то є дві з трьох розрахункових величин, а саме зростання зарплатні за періоди 2021/2020 і 2022/2021, тоді як за 2023/2022 остаточно перерахують у середині лютого.

Проте він вважає, що можна приблизно орієнтуватися на розмір індексації на рівні 13%, якщо брати до уваги тенденції, що спостерігалися у 2023 році. Зокрема, це менше, ніж було торік (19,7% у 2023 році), проте інфляцію також вдалося суттєво пригальмувати.

"Отже, розраховуємо на те, що на початку весни пенсіонери отримають чергове підвищення виплат, як це сталося й торік", — додав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, до ПФУ можна платити персональні благодійні внески, 70% суми отримуватимуть пенсіонери, а 30% — ресурс для виплати решти пенсій.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році максимальна пенсія зросте до 23 610 гривень, а мінімальна до 2361 гривні.