Молдова запровадила знижки на 27% на транзит української продукції протягом 2024 року

За інформацією Єврокомісії, нещодавно було виділено 126 мільйонів євро фінансування на підтримку румунських портів, в яких збільшилися обсяги вантажів після початку російського вторгнення в Україну.

Міністерство з питань реінтеграції України заявило 16 січня, що уряд Молдови ухвалив рішення про запровадження знижок розміром 27% на перевезення українських вантажів територією Молдови, зокрема до румунських портів. Про це повідомляє міністерство в офіційному телеграм-каналі.

Таке рішення, за інформацією пресслужби відомства, ухвалено відповідно до узгоджених угод між Україною та Республікою Молдова у межах роботи Міжурядової україно-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

"Загалом за минулий місяць було укладено сім проєктів протоколів між двома країнами, які передбачають спільний контроль на пунктах пропуску через державний кордон і будівництво прикордонного переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць", — йдеться у повідомленні.

Відомо, зауважує пресслужба, що через блокаду портів, здійснену російськими окупантами, значна частина українського експорту направляється до румунських портів через територію Молдови. У листопаді Україна, Молдова та Румунія уклали угоду про вдосконалення транспортного процесу в напрямку Рені – Джурджулешти – Галац – Ларга.

Нагадаємо, що нещодавно Єврокомісія надала 126 мільйонів євро фінансування на підтримку румунських портів, в яких збільшилися обсяги вантажів після початку російського вторгнення в Україну.

Крім того, п'ять країн Східної Європи виступають за повернення імпортних мит на українське зерно і надіслали до ЄС лист з такими протекціоністськими пропозиціями.