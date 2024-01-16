"Можуть заплатити за два роки наперед": у кого в Україні найбільший борг за комуналку

За словами директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, Печерськ у Києві — найбільший боржник за комуналку.

Заборгованість українців за комунальні послуги не така велика, як стверджують деякі ЗМІ, а найбільші борги — у мешканців Печерського та Оболонського районів Києва. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Так, раніше народний депутат Олексій Кучеренко стверджував, що борги українців за комуналку могли вже сягнути 35 млрд гривень. У Дніпропетровській області борги оцінюють у 417 млн гривень, у Києві це 206 млн. За словами Сергієнка, ці цифри викликають сумніви. Він зазначив, що, наприклад, на кінець 2021 року загальна заборгованість усього населення за всіма комунальними послугами становила від 73 до 82 млрд гривень. На його думку, це приблизно три місячні платежі.

"За всі роки мого спостереження на основі статистики рівень платежів населення становить 94-96%. Тобто, люди насправді платять регулярно <...> Є постанова уряду ще у 2022 році, десь через місяць після початку великої війни, яка звільняла людей під окупацією від усіх платежів. Хоча платіжки вони отримували, тому що так працює система, комп'ютерну програму треба переписати", — пояснив він.

Хто найбільший боржник за комуналку в Україні

На думку Сергієнка, найпроблемнішими в плані заборгованості є Печерський район Києва та Оболонські Липки.

"А розмови, що "багаті заборгували", відповідають дійсності на Печерську. Виявляється, Печерськ у Києві — найбільший боржник. Люди просто купили квартири, але там не живуть. Для них зробити заборгованість на рік, а потім прийти й заплатити за два роки вперед — це елементарно", — вважає він.

Сергієнко також проаналізував тарифи на комунальні послуги в Україні.

"Щодо електроенергії в Україні загалом — є ринкова вартість 5,5 грн за кіловат. Ми до цього підвищення платили 1,44 грн, а підняли до 2,68 грн. Це було політичне рішення уряду, але ж треба компенсувати різницю між 5,5 грн і 2,68 грн", — зазначив він.

Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що українцям почнуть відключати світло через борги з кінця місяця. Гендиректор компанії Сергій Коваленко пояснив, що без електрики насамперед залишаться клієнти з найбільшими заборгованостями.