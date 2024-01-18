Війна без грошей: як вторгнення в Україну і санкції підривають фінансовий потенціал РФ

Високоліквідна частина Фонду національного добробуту, яка складається з грошових та інвестиційних активів, наприкінці 2023 року становила 5 трильйонів рублів (56,5 мільярда доларів) проти 8,9 трильйона рублів до повномасштабного вторгнення.

Повномасштабна війна проти України змушує Росію витрачати багато фінансового ресурсу. Тепер для захисту своєї економіки від наслідків війни Москва витрачає стратегічні фінансові резерви, які накопичувала протягом багатьох попередніх років. Так, як пише агентство Bloomberg, з Фонду національного добробуту (ФНБ), який був сформований ще 2008 року, за два роки війни було витрачено майже половину високоліквідних запасів.

Зазначається, що саме високоліквідна частина ФНБ, яка складається з грошових та інвестиційних активів, наприкінці 2023 року становила 5 трильйонів рублів (56,5 мільярда доларів) проти 8,9 трильйона рублів до повномасштабного вторгнення.

Фінансування іншої частини Фонду національного добробуту, що складається з менш ліквідних активів (акцій російських же компаній, облігацій) збільшилося майже на 2 трильйони рублів. Тепер розмір низьколіквідної частини ФНБ набагато вищий за високоліквідну, хоча до повномасштабного все було навпаки.

"Загальний розмір ФНБ виглядає зовсім неважливим зараз, оскільки значна його частина була інвестована в російські акції та інфраструктуру — по суті, неліквідні інвестиції. Тільки ліквідні інвестиції можна розглядати як запаси на чорний день, решту втрачено", — пояснила журналістам економіст Oxford Economics Тетяна Орлова.

Раніше Кремль активно наповнював Фонд грошима, отриманими від експорту нафти і газу. Так відбувається і зараз, але через санкції Заходу продажі енергоресурсів уже не приносять величезного прибутку, його не вистачає навіть на те, щоб задовольняти поточні бюджетні потреби.

Російський економіст Олексій Ісаков вважає, що виправити ситуацію може різке подорожчання нафти через події на Близькому Сході. Це допоможе Москві відновити стабільно наповнювати грошима ФБН. Але якщо цього не станеться, то залишки високоліквідних активів російського ФНБ і надалі скорочуватимуться, а Росія стане дуже вразливою до потрясінь. Ісаков каже, що Росія повністю витратить грошові резерви за один-два роки, якщо експортна ціна російської нафти коштуватиме менше 50 доларів.

Як свідчать дані російського Міністерства фінансів, середня ціна еталонної російської нафти Urals минулого року стала дешевшою на 17% і торгувалася по 63 долари за барель. За прогнозами Bloomberg, ФНБ Росії виснажуватиметься і 2024 року за умови, що ціна нафти не перевищуватиме позначку в 73 долари.

Зазначимо, що незважаючи на те, що доходи від нафти й газу знижуються, фінансове поповнення державного бюджету країни-агресора у 2023-му зростало: доходи федерального бюджету за 11 місяців року виявилися на рівні 25,96 трильйона рублів — це на 4,8% вище, ніж за перші 11 місяців 2022 року. Фактори, які утримували Росію на плаву, у 2024-му, найімовірніше, не діятимуть.