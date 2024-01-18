Деякі українці можуть отримати понад 13 тисяч гривень пенсії: у ПФУ розповіли, кого це стосується

Пенсії з інвалідності громадянам, стали особами з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу, призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або з зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Українцям, які проживали чи працювали на територіях радіоактивного забруднення, можуть призначити пенсії зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

"Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років)", — йдеться у повідомленні.

Розмір пенсійних виплат

У ПФУ зазначили, що розмір пенсії за віком обчислюється за правила відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та залежить від тривалості страхового стажу та величини її заробітної плати.

Українцям, які стали особами з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу, пенсії по інвалідності призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або з зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

З 1 березня 2023 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності не можуть бути нижчими:

для I групи — 8187,48 гривні;

для II групи — 6549,98 гривні;

для III групи та дітей з інвалідністю – 5048,95 гривні.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня розмір мінімальної пенсії не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю І групи — 13376,21 гривні;

для осіб з інвалідністю II групи – 10700,97 гривні;

для осіб з інвалідністю III групи – 8025,73 гривні.

Додамо, що з 1 січня 2024 року повинен був відбутися перерахунок пенсій, проте на момент виходу публікації на сайті ПФУ немає актуальної інформації щодо підвищення виплат.

Нагадаємо, українці можуть платити персоналізовані благодійні внески до ПФУ. 70% суми виплачуватиметься пенсіонерові, а 30% — ресурс для виплати решти пенсій.

Раніше повідомлялося, що з січня 2024 року максимальна пенсія в Україні зросла до 23 610 гривень, а мінімальна до 2361 гривні.