IT-розробники вперше з початку війни почали заробляти менше: скільки їм платять

В аутстафінгових компаніях досі зберігається найвищий рівень зарплат, а в аутсорсингових — найнижчий.

В Україні медіанні зарплати фахівців, зайнятих в IT-сфері, знизилися вперше з початку повномасштабної війни з Росією. Так, тепер вони перебувають на рівні 3,3 тисячі доларів проти 3 435 доларів півроку тому. Про це йдеться в дослідженні DOU.

Згідно з дослідженням, зниження медіанної зарплати торкнулося фахівців усіх рівнів, крім рівня Lead+. Найбільше падіння зафіксовано в зарплатах фахівців рівня:

Senior — на 162 долари, 4 738 доларів;

Middle — на 100 доларів, до 2,5 тисячі доларів;

Фахівці-початківці — 950 доларів (шість місяців тому їм платили одну тисячу доларів)

Інтерни — їм зараз платять 350 доларів, а не 450 доларів, як раніше.

Зазначається, що на колишньому рівні залишилися зарплати у досвідчених розробників (Tech Lead і Architect), а ось Team Lead теж почали заробляти менше, хоч і не набагато (на 25 доларів проти літа 2023 року).

Найбільш високооплачуваними в IT-сфері залишаються Back-end і Mobile. Зменшення зарплат тут поки що відчувається менше, ніж серед Front-end і Full Stack фахівців.

Як змінилися зарплати в українському IT Фото: Скриншот

За даними видання, в аутстафінгових компаніях, як і раніше, мають найвищі зарплати, в аутсорсингових — найнижчі. Зокрема, медіанні зарплати розробників в аутстафінгових компаніях — 4,1 тисячі доларів, зростання за шість місяців становило одну тисячу доларів.

Що стосується українських міст, то тут IT-розробникам платять:

у Києві — 3 619 доларів (зарплата знизилася на 131 долар);

у Львові — 3,5 тисячі доларів (на 225 доларів);

у Харкові — 3 тисячі доларів (залишилися на колишньому рівні);

у Чернівцях — 3,3 тисячі доларів (залишилися на колишньому рівні);

у Луцьку — 2,9 тисячі доларів (зарплати зросли на 25 доларів);

у Полтаві — зарплати теж збільшилися на 25 доларів і становлять 2 675 доларів.

Скільки отримують айтішники в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні збільшився на 400 гривень і тепер становить 7,1 тисячі гривень. Раніше Фокус писав, як повинні виплачувати зарплату при роботі з ненормованим графіком.