Нехай "піднімають" економіку України: українських біженців у ЄС потрібно позбавити допомоги, — екснардеп

За словами представника ОП Сергія Лещенка, наразі в Києві проживає 3 мільйони людей, тому повертатися в Україну безпечно.

Радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко висловив думку про те, що європейським країнам слід призупинити допомогу українським біженцям з метою заохочення їхнього повернення на батьківщину. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger.

На думку Сергія Лещенка, українцям, які залишили свою батьківщину через військові дії, і тим, хто залишився за кордоном, стає дедалі складніше встановити порозуміння і спілкування.

"Люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що країни, які приймають, повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому", — заявив радник голови ОП.

Він також додав, що наразі в Києві живе 3 мільйони людей, зокрема сотні тисяч дітей.

"Аргумент про те, що це небезпечно, — нісенітниця. Поверненцям не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні та платити за оренду квартири в Києві, користуватися поліклініками та аптеками і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці. І ситуація стає все складнішою", — додав Лещенко.

Нагадаємо, що сьогодні українці активно мігрують усередині ЄС, шукаючи кращі умови роботи та життя. Експерти кажуть, що зараз відбувається ефект свідомої міграції біженців, коли вони аналізують і порівнюють, яка країна їм цікава з точки зору можливостей розвитку, заробітку, соціальних виплат і підтримки.

Раніше Фокус писав, що для повернення українців з-за кордону є чотири основні чинники: безпека; можливість бути працевлаштованим або почати власний бізнес; можливість навчання; забезпеченість житлом.