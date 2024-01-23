Тарифи на електроенергію, газ та воду в Україні: що подорожчає з 1 лютого

Деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Оплата залежатиме від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

В Україні можуть зрости ціни для громадян на оплату електроенергії, газу та води протягом року. Про це повідомило видання NV.

До кінця опалювального сезону не планують підвищувати комунальні тарифи для українців. Тому наразі громадяни за електроенергію платитимуть 2,64 грн/кВт•год, проте з 1 лютого ця ціна зміниться для малих непобутових споживачів. Більш детальна інформація про зміну тарифів оприлюднена на сайті постачальника YASNO.

Побутові споживачі, що користуються послугами Нафтогазу, у лютому за газ платитимуть 7,96 грн/кубометр, тоді як у решти постачальників ціни варіюватимуться від 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Натомість тарифи на воду також не зміняться.

У лютому деякі споживачі платитимуть за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Зокрема, середній платіж у Київській області складе 320 грн, проте в кожному будинку буде індивідуальна плата, яка залежатиме від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

Як зростуть тарифи у 2024 році

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський вважає, що підвищення тарифу на світло повинно відбутися максимум на 15% — до 3 грн/кВт•год. Проте експертка з житлово-комунальних програм Тетяни Бойко переконана, що вартість електроенергії повинна зрости мінімум на 50%, тоді як за прогнозами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, наступного року українці платитимуть за електроенергію 5-6 грн/кВт•год.

Крім цього у 2024 році газ подорожчає у два етапи — до 11-13 грн за кубометр, а потім до 15 грн за кубометр. Тепло та гаряча вода можуть здорожчати на 30-50% у залежності від регіону, а холодна вода на 50%. Проте зростання цін відбудеться не раніше травня-червня.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що нові тарифи на газ та світло можуть бути затверджені навесні 2024 року.