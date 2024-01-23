Після ранкових ударів ЗС РФ є пошкодження електромереж: чи залишаться українці без світла

Відновлювальні роботи пошкожених мереж розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги. Через артобстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Сумській областях.

Через ранкову ракетну атаку РФ по території України зранку, 23 січня, є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомляє "Укренерго".

Відновлювальні роботи пошкожених мереж розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Чернігівській області. Відновлення живлення тут прогнозується в найближчі години.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів. Через артобстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — зазначили в "Укренерго".

В компанії додали, що диспетчерський центр "Укренерго" не прогнозує виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі протягом дня, але загальний рівень споживання залишається високим, що є характерним для зимового сезону.

Ракетний удар по Україні 23 січня

Зранку, 23 січня, ЗС РФ РФ атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. Вибухи прогриміли в Києві та Павлограді. За даними Повітряних сил, протягом години ракети перебували в повітряному просторі українських областей, змінюючи курс. У столиці повідомили про роботу ППО.

Повітряні сили Польщі підняли авіацію в небо через ракетну атаку окупантів по території України. Зазначається, що авіація Польщі та її союзників була задіяна і взяла участь у відповідних військових заходах.

Росіяни обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого в столиці зафіксовано руйнування, постраждали люди.

Сили ППО змогли збити 21 російську ракету під час атаки ЗС РФ території України 23 січня. Окупанти завдали комбінованого ракетного і використали використав крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.