Затримка соцвиплат в Україні: у Раді пояснили, що буде в лютому

В українському уряді розраховують, що партнери виконають свої обіцянки і нададуть фінансову допомогу 2024 року.

Соціальні виплати в Україні будуть здійснюватися вчасно і в повному обсязі у 2024 році. Про це заявив в ефірі телемарафону 22 січня заступник голови комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За його словами, незважаючи на те, що деякі лідери європейських країн блокують фінансову допомогу з боку Європейського Союзу, організація знайде спосіб виділити гроші.

"Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов'язання", — сказав Цимбалюк.

Він зазначив, що вирішальний момент настане 1 лютого. Цього дня в ЄС відбудеться засідання, під час якого і розглядатимуть надання допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Поки що відповідну допомогу блокують дві країни: Угорщина та Словаччина. У Києві розраховують, що в Євросоюзі знайдуть спосіб обійти незгоду цих двох країн і використати інші механізми виділення фінансування Україні.

За словами Цимбалюка, навіть якщо зараз грошей від ЄС не буде, в України є достатній запас для того, щоб своєчасно виплачувати заробітні плати бюджетникам, пенсії та соціальну допомогу.

Затримки з виплатами зарплат і пенсій: що відомо

В останні дні 2023 року в уряді попередили про те, що, можливо, доведеться затримати зарплати державним службовцям і вчителям, а також виплати пенсіонерам, якщо Захід не надасть фінансову підтримку у 2024 році. Як пояснила міністр економіки Юлія Свириденко, то українську економіку до режиму "виживання" відштовхне дефіцит зовнішньої підтримки.

Вона зазначила, що без додаткової фінансової підтримки з боку союзників, уряд не зможе вчасно виплачувати зарплати 500 тисячам державних службовців і 1,4 мільйона вчителів. Це ж стосується і виплат 10 мільйонам пенсіонерів.

Водночас голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа 18 січня сказала, що Україна вже перейшла на економію коштів, а Міністерству фінансів доручили активно розміщувати військові облігації, щоб залучати приватний капітал.

"Тобто ми ретельно продумали "план Б" на перший квартал, підготувалися, і все працює. Зобов'язання перед громадянами уряд виконує, всі соціальні виплати і зарплати бюджетникам будуть виплачені", — зазначила вона.

На її думку, Україна без проблем пройде перший квартал 2024 року навіть без грошей партнерів завдяки режиму економії.

Нагадаємо також, що 21 грудня в Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві заявили, що уряд уже запустив "план Б".