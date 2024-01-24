Українцям виплатили півмільярда гривень за знищене майно: як працює "єВідновлення"

Загальна сума коштів, які держава перерахувала продавцям нерухомості, вже складає понад 725 мільйона гривень.

В Україні триває третій етап комплексної програми відновлення житла, в рамках якої держава надає компенсацію власникам житла за завдані агресією Росії збитки. Так, 298 українських родин вже стали власниками нового помешкання, а загальна сума держвиплат вже перетнула позначку у пів мільярда гривень. Про це повідомила очільниця комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Олена Шуляк.

За її словами, загальна сума коштів, яку вже витратили за сертифікатами "єВідновлення" 298 українських родин, житло яких зруйнувалося під час бойових дій, станом на зараз становить понад 725 мільйона гривень. Загалом уже сформовано 2 385 житлових сертифікатів на загальну суму в 4,2 мільярда гривень.

Як зазначила Шуляк, держава вже обробила понад 75% заяв українців на компенсацію за пошкоджене житло, які громадяни надсилали з 1 травня минулого року. Водночас надання компенсації за знищене житло розпочалося з 1 серпня, і тут вже обробили понад половину заяв від громадян.

"Ці цифри досить показові, адже люди розуміють — очікувати на нове житло не потрібно буде роками, оскільки заявники, що подали заяви, наприклад, пів року тому, вже його придбали за кошти, надані державою", — розповіла вона.

Водночас відомо, що за пошкоджене внаслідок російської агресії житло держава погодила компенсації на загальну суму в 4 мільярди гривень, з яких 3,4 мільярда гривень власники такого житла вже отримали. Один мільярд гривень вже витрачено на необхідні товари та послуги з відновлення.

Житловий сертифікат та компенсація в рамках програми "єВідновлення": як отримати

Для цього потрібно:

подати в "Дії", через ЦНАП або через нотаріуса інформаційне повідомлення та заяву на компенсацію за пошкоджене або знищене житло;

дочекатися візиту спеціальної комісії від органів місцевого самоврядування, яка обстежить житло. Візит має відбутися впродовж 30 днів після подання заяви;

відкрити рахунок в одному з банків-партнерів ("ПриватБанк", Monobank, ПУМБ, "Ощадбанк", Sense Bank, "Райффайзен Банк" та ін.);

отримати рішення комісії з сумою компенсації або житловий сертифікат у "Дії";

отримавши житловий сертифікат потрібно визначитися з новим житлом та забронювати в "Дії" потрібну суму;

після цього, але до укладання договору про купівлю-продаж, варто відмовитися від права власності на зруйноване житло. Зробити це можна самостійно або ж звернутися за допомогою до нотаріуса та реєстратора у ЦНАПі;

після підписання угоди купівлі-продажу, кошти надійдуть продавцю. Це означатиме, що житловий сертифікат заявника було реалізовано.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України обмежив площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація. Так, відбулися наступні зміни:

не більш ніж 150 кв. м для квартири;

не більш ніж 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Також нагадаємо, що українцям, які отримали компенсацію за пошкоджене або знищене житло, не потрібно сплачувати податок з цих грошей.