Компенсації за пошкоджене житло: українцям розповіли, чи доведеться платити податок

Багатьох українців хвилює питання про те, чи оподатковується державна грошова компенсація, яку виплачують громадянам за програмою "єВідновлення". Податківці розповіли, про що варто знати.

Related video

В Україні продовжують виплачувати компенсації громадянам за пошкоджене або знищене нерухоме майно. Тим часом у Державній податковій службі пояснили, чи доведеться українцям сплачувати податок з отриманих коштів.

Важливо

Мільярди на відбудову. Як Україні відновити зруйноване Росією та звідки взяти на це гроші

Так, у пресслужбі держструктури зазначають, що отримані як компенсація за пошкоджене або знищене житло податком не оподатковуються. Це передбачено, зокрема, у пунктах 165.1.66 та пункті 165.1 статті 165 Податкового кодексу, відповідно до якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об'єкт нерухомого майна згідно із Законом № 2923"Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна в результаті бойових дій",

Тобто, наголошують податківці, умову про те, що отримані людьми кошти від держави для ремонту або купівлі нового житла замість зруйнованого не оподатковують, прописано на законодавчому рівні.

Нагадаємо, державна програма "єВідновлення", у рамках якої українцям виплачують до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, стартувала в травні поточного року. Фінансові виплати надають людям, житло яких:

було пошкоджено після 24 лютого 2022 року;

побудовано на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

За отримані кошти можна купити будівельні матеріали для ремонту. Освоїти кошти потрібно за рік.

А в перші дні серпня стартував новий етап "єВідновлення", і українці почали подавати заявки на компенсацію за зруйноване майно. Житлові сертифікати з коштами на купівлю нового житла надають:

українцям, житло яких повністю зруйновано після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

громадянам, житло яких не підлягає відновленню неможливо;

особам, у яких будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

До цього українці подавали заявки в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

Важливо

Новий податковий режим для таксистів і кур'єрів: коли він запрацює в Україні

Також нагадаємо, що на початку 2024 року стартує третій етап державної програми "єВідновлення" і компенсацію почнуть надавати тим людям, які за власні кошти ремонтували пошкоджене під час бойових дій житло.