Компенсации за поврежденное жилье: украинцам рассказали, придется ли платить налог

Многих украинцев волнует вопрос о том, облагается ли налогом государственная денежная компенсация, которая выплачивается гражданам по программе "єВідновлення". Налоговики рассказали, о чем стоит знать.

Related video

В Украине продолжают выплачивать компенсации гражданам за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество. Тем временем в Государственной налоговой службе объяснили, придется ли украинцам оплачивать налог с полученных средств.

Важно

Миллиарды на восстановление. Как Украине отстроить разрушенное Россией и откуда взять на это деньги

Так, в пресс-службе госструктуры отмечают, что полученные в качестве компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье налогом не облагается. Это предусмотрено, в частности, в пунктах 165.1.66 и пункте 165.1 статьи 165 Налогового кодекса, в соответствии с которым в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включается сумма дохода, полученного как компенсация за поврежденный/уничтоженный объект недвижимого имущества в соответствии с Законом № 2923 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий",

То есть, подчеркивают налоговики, условие о том, что полученные людьми средства от государства для ремонта или покупки нового жилья взамен разрушенного не облагаются налогом, прописано на законодательном уровне.

Напомним, государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, стартовала в мае текущего года. Финансовые выплаты предоставляют людям, жилье которых:

было повреждено после 24 февраля 2022 года;

построено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

подлежит восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

За полученные средства можно купить строительные материалы для ремонта. Освоить средства нужно за год.

А в первые дни августа стартовал новый этап "єВідновлення", и украинцы начали подавать заявки на компенсацию за разрушенное имущество. Жилищные сертификаты со средствами на покупку нового жилья предоставляют:

украинцам, жилье полностью разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;

гражданам, жилье которых не подлежит восстановлению невозможно;

лицам, у которых здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

До этого украинцы подавали заявки в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

Важно

Новый налоговый режим для таксистов и курьеров: когда он заработает в Украине

Также напомним, что в начале 2024 года стартует третий этап государственной программы "єВідновлення" и компенсацию начнут предоставлять тем людям, которые за собственные деньги ремонтировали поврежденное во время боевых действий жилье.