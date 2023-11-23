Новый налоговый режим для таксистов и курьеров: когда он заработает в Украине

В Верховной Раде рассказали, будут ли рассматривать новый законопроект, в котором таксистам, няням и курьерам предлагают платить налоги без регистрации ФЛП.

Related video

Проект закона №10166, в котором описана идея внедрить новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от дохода, вряд ли найдет поддержку среди депутатов в парламенте. Об этом сказала в интервью РБК-Украина глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Важно

Заработок на криптовалюте "прикрутят": Рада рассмотрит проект о налогообложении крипты

По ее словам, шансы на то, что за этот законопроект проголосуют — минимальны.

"Его уже называют: "Стричь курьеров Глово". Я думаю, что у этого законопроекта минимальные шансы на принятие", — сказала она.

В чем суть нового законопроекта

Главное преимущество нового налогово режима — сниженная ставка и максимальная автоматизация. Это значит, что банк будет автоматически списывать со специального счета предпринимателя сумму, которая необходима для уплаты налога. Об этом писал Фокус в новой статье "Всем выйти из тени: почему в Раде предлагают курьерам, швеям и таксистам платить новый налог".

Одним из авторов закона №10166 является первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

"Целью законопроекта является создание условий для получения дополнительного, нерегулярного или незначительного дохода без регистрации физическим лицом предпринимателем при осуществлении отдельных видов деятельности (в сфере предоставления услуг) путем введения специального режима для уплаты налога на доходы такими физическими лицами", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Использовать новый режим налогообложения можно будет:

если не используется труд наемных работников;

если объем дохода в течение календарного года не превышает 153 размера минимальной заработной платы (в 2023 году это — 1 025 100,00 грн.);

если лицо осуществляет расчеты за выполненные работы или предоставленные услуги исключительно с использованием регистратора расчетных операций и/или программного регистратора расчетных операций, за исключением лиц, которые ведут отдельные виды деятельности исключительно путем получения доступа к цифровым платформам и уведомили оператора цифровой платформы о применении специального режима налогообложения доходов.

Новым налоговым режимом, как предполагалось, смогут пользоваться некоторые представители со сферы услуг. Это кинологи, няни, медсестры, лица, осуществляющие уход за больными, занятые работой по дому, курьеры, водители такси, сантехники и электрики, мастера-ремонтники, фотографы. Всего в проекте 20 видов деятельности.

Важно

Рада вернула налоговые проверки: какой бизнес начнут "изучать" уже в декабре

Напомним, ранее стало известно, что в ОП решили отказаться от налоговой реформы, в рамках которой должны снизиться ставка НДС, налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Причина: в МВФ нововведения считают нецелесообразным. Также Фокус рассказывал, как в Кабмине хотят решить проблему с блокировкой НДС-накладных.