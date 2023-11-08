Блокировка НДС-накладных: в Кабмине придумали, как помочь бизнесу

В Кабмине усовершенствовали критерии рисковости плательщика НДС, чтобы добросовестным налогоплательщикам не присваивался неблагоприятный статус.

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Для бизнеса в Украине подготовили новые изменения в алгоритме регистрации НДС-накладных. Так, Кабмин согласовал правки в постановление №1165 о порядке остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Об этом сообщил 7 ноября в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменится

Как объяснил Мельничук, с помощью изменений правительство пытается усовершенствовать критерии рисковости плательщика НДС, чтобы добросовестные налогоплательщики не получали рискового статуса. Тем временем глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что над изменениями в постановление №1165 работали эксперты, профильные ассоциации, Совет бизнес-омбудсмена, Минфин и Государственная налоговая служба.

Предполагается, что будут усовершенствованы показатели положительной налоговой истории (ПНИ), которая напрямую влияет на процедуру регистрации НН/РК. Так, плательщик будет отвечать ПНИ, если:

в течение последних полугода 75% всего объема приобретения сформировано не более чем по четырем УКТВЭД и 75% всего объема поставки – по одному УКТВЭД;

среднемесячная сумма налога на доходы физлиц за последний превышала сумму НДФЛ, рассчитанной с двойной минимальной зарплаты, и среднемесячная численность в таком периоде была не менее пяти человек;

уплачено 1 миллион гривен по НДС.

Кроме того, за шесть месяцев до подачи НН/РК для регистрации должны быть выполнены следующие условия:

все остановленные НН/РК объяснены;

по всем объяснениям, по которым наступил предельный срок рассмотрения, приняты положительные решения;

в текущих НН/РК указаны УКТВЭД, в отношении которых были приняты положительные решения;

отсутствует "скачок" по сравнению с предыдущим годом по УКТВЭД, по которому были приняты положительные решения (в текущем периоде регистрация НН/РК на сумму НДС, не превышающую в 1,4 раза наибольшую месячную сумму НДС за последний год);

ежемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышает 500 тысяч гривен.

В то же время за 36 месяцев до подачи НН/РК для регистрации нужно, чтобы:

отсутствовала задолженность по уплате налогов и сборов;

отчетность была предоставлена своевременно;

НН/РК зарегистрированы без задержек;

среднемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышал 500 тысяч гривен;

в текущем месяце "нагрузка" больше 5% и отсутствовал "скачок" по НДС по отношению к предыдущему году (не более чем в 1,4 раза).

Напомним, в Украине до конца 2023 года планируют вернуть ряд плановых налоговых проверок. Также Фокус рассказывал, что предприниматели, которые занимаются торговлей в интернете, не могут быть плательщиками единого налога первой группы. Причина: плательщикам первой группы разрешено заниматься розничной торговлей исключительно с торговых мест на рынках. Но бизнесмен может выбрать как вторую, так и третью группу единого налога.