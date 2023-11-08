Блокування ПДВ-накладних: у Кабміні придумали, як допомогти бізнесу

У Кабміні вдосконалили критерії ризиковості платника ПДВ, щоб сумлінним платникам податків не присвоювали несприятливого статусу.

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Для бізнесу в Україні підготували нові зміни в алгоритмі реєстрації ПДВ-накладних. Так, Кабмін погодив правки до постанови №1165 про порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних. Про це повідомив 7 листопада у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що зміниться

Як пояснив Мельничук, за допомогою змін уряд намагається вдосконалити критерії ризиковості платника ПДВ, щоб сумлінні платники податків не отримували ризикового статусу. Тим часом голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що над змінами до постанови №1165 працювали експерти, профільні асоціації, Рада бізнес-омбудсмена, Мінфін і Державна податкова служба.

Передбачається, що буде вдосконалено показники позитивної податкової історії (ПНІ), яка безпосередньо впливає на процедуру реєстрації ПН/РК. Так, платник відповідатиме ПНІ, якщо:

протягом останніх півроку 75% усього обсягу придбання сформовано не більш як за чотирма УКТЗЕД і 75% усього обсягу постачання — за одним УКТЗЕД;

середньомісячна сума податку на доходи фізосіб за останній перевищувала суму ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної зарплати, і середньомісячна чисельність у такому періоді була не менше ніж п'ять осіб;

сплачено 1 мільйон гривень з ПДВ.

Крім того, за шість місяців до подання ПН/РК для реєстрації мають бути виконані такі умови:

усі зупинені ПН/РК пояснені;

за всіма поясненнями, за якими настав граничний строк розгляду, прийнято позитивні рішення;

у поточних ПН/РК зазначено УКТЗЕД, щодо яких було прийнято позитивні рішення;

відсутній "стрибок" порівняно з попереднім роком за УКТЗЕД, щодо якого було ухвалено позитивні рішення (у поточному періоді реєстрація ПН/РК на суму ПДВ, яка не перевищує в 1,4 раза найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік);

щомісячний обсяг операцій за останні шість звітних періодів перевищує 500 тисяч гривень.

Водночас за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації потрібно, щоб:

була відсутня заборгованість зі сплати податків і зборів;

звітність була надана своєчасно;

ПН/РК зареєстровані без затримок;

середньомісячний обсяг операцій за останні шість звітних періодів перевищував 500 тисяч гривень;

у поточному місяці "навантаження" більше 5% і був відсутній "стрибок" з ПДВ відносно попереднього року (не більше ніж у 1,4 раза).

Нагадаємо, в Україні до кінця 2023 року планують повернути низку планових податкових перевірок. Також Фокус розповідав, що підприємці, які займаються торгівлею в інтернеті, не можуть бути платниками єдиного податку першої групи. Причина: платникам першої групи дозволено займатися роздрібною торгівлею виключно з торгових місць на ринках. Але бізнесмен може обрати як другу, так і третю групу єдиного податку.