Рада вернула налоговые проверки: какой бизнес начнут "изучать" уже в декабре

Плановые налоговые проверки бизнеса, которые отменили с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, снова возвращаются. Правда ревизоры нагрянут не ко всем представителям бизнеса, а только к тем, кто отвечает определенным критериям.

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Депутаты Верховной Рады в четверг, 9 ноября 2023 года поддержали во втором чтении и в целом законопроект №10016-д о частичной отмене моратория на документальные налоговые проверки для бизнеса. Мораторий будет снят с 1 декабря, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект в парламенте проголосовал 231 депутат.

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Как объяснил Железняк, в тексте документа почти отсутствуют серьезные изменения по сравнению с первым чтением. Изменилась только дата возвращения проверок (в первом чтении мораторий на проверки предлагали отменить 1 ноября). Также известно, что сохранится запрет на на проверки ФОП первой и второй групп. Он будет действовать до декабря 2024 года.

Итак, с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024-го документальные плановые проверки могут коснуться:

производителей и продавцов подакцизной продукции;

игорного бизнеса;

компаний, оказывающих финансовые и платежные услуги;

нерезидентов, работающих через обособленные подразделения.

Других налогоплательщиков будут проверять при следующих условиях:

если уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;

если уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;

если выплата зарплаты меньше средней по отрасли;

если дебиторская задолженность в два раза больше кредиторской;

если годовой доход составляет более 10 миллионов гривен, а общая сумма расходов – более 75% суммы годового дохода.

"Возобновление проверок бизнеса – это одно из последних требований МВФ для выплаты следующего транша", — сказано в сообщении Ярослава Железняка.

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Отметим, что некоторые плановые и внеплановые проверки в Украине вернули еще в первый день августа 2023 года. Как объяснила Фокусу главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута, возобновляются, в частности, проведения документальных проверок:

на обращение налогоплательщика;

в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;

по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе, постоянные представительства;

проверки (плановые и внеплановые) лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;

в части контроля за трансфертным ценообразованием;

внеплановые проверки СХД, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и валютной выручки по экспортным операциям;

документальные проверки в случае прекращения деятельности.

Также Фокус рассказывал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут целенаправленно отдавать Вооруженным силам Украины.