Картопля на вагу золота: що відбувається з цінами на популярний овоч

Порівняно з 2023 роком картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в чотири рази дорожче.

На українському ринку триває подорожчання картоплі. Так, за даними аналітиків порталу EastFruit, 24 січня за кілограм товару просять від 18 до 25 гривень (0,48-0,67 доларів/кг). Це, в середньому, на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в чотири рази дорожче. Більшість великих гравців ринку прогнозують, що зростання цін не зупиниться, оскільки на це впливає інформація, що надходить про можливий брак пропозиції якісної картоплі до завершення поточного сезону.

Як наголошується в публікації, пропозиція з боку фермерів під час збирання була обмежена через відносно низький урожай у багатьох регіонах. Також були проблеми з якістю. Через подорожчання картоплі підвищився попит на імпорт — зараз, крім української продукції, на внутрішньому ринку продається також польська картопля.

При цьому в Польщі картоплю продають на 20% дешевше, ніж в Україні, хоча товар уже теж починає дорожчати: на тлі підвищеної активності українських імпортерів ціни почали підвищуватися і на польському ринку.

"Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. Це і є основною причиною зростання цін", — ідеться в публікації.

Ціни на продукти у 2024 році: яких змін чекати

За словами першого заступника голови міністра агрополітики Тараса Висоцького, в Україні трохи раніше намітилася тенденція до здешевлення овочів борщового. Причина: українські фермери тепер вирощують продукцію в центральних і західних областях країни.

"Ця тенденція продовжиться, і якогось критичного зростання ціни за цим напрямком не буде наступного року", — наголосив перший заступник глави міністра аграрної політики та продовольства України", — розповів він в ефірі телемарафону 27 грудня.

При цьому, як зазначив заступник міністра, у 2024 році в Україні можливі незначні коливання цін на продукти, але вітчизняна продукція буде доступною для всіх споживачів.

"Є стабільна ситуація порівняно з минулим роком — буквально 5% коливань — по м'ясу і молочній продукції. Це ми говоримо за українську продукцію. Ми поділяємо, оскільки імпорт дорогий через логістику. Але в нас із виробництвом кормів не повинно бути проблем, тому в принципі за основними блоками вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року. Цілком можливо, що будуть традиційні, але незначні сезонні коливання. Але не більше того", — зазначив він.

Раніше Фокус розповідав, як змінилися ціни на продукти у 2023 році.