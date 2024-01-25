Захід не забув про Україну? В НБУ розповіли, коли надійде фінансова допомога від партнерів

Як пояснив голова Нацбанку України Андрій Пишний, партнери розуміють, наскільки важлива для нашої країни фінансова підтримка, тому надходження у 2024 році точно будуть.

Національний банк України очікує, що міжнародні партнери все-таки нададуть фінансову допомогу нашій країні у 2024 році. Розмір допомоги оцінюють у 37 мільярдів доларів, а гроші, як заявив під час брифінгу 25 січня голова Нацбанку Андрій Пишний, почнуть надходити найближчими місяцями.

"Я переконаний, що наші міжнародні партнери мають час і відповідно бажання та розуміння критичності відновлення ритмічного надходження міжнародної фінансової підтримки для України протягом цих місяців", — сказав він.

Пишний зазначив, що в грудні НБУ показав, що ризик ритмічного надходження допомоги вже реалізувався.

"Водночас наше припущення базового сценарію передбачає, що найближчими місяцями Україна отримає заплановані обсяги міжнародної допомоги, і ритмічність буде відновлено", — додав голова НБУ.

За словами голови Національного банку, протягом 2024 року Україна розраховує отримати від партнерів 37 мільярдів доларів. Надходження будуть у вигляді грантів і довгострокових кредитів. Попри те, що фінансової допомоги станом на кінець січня все ще немає, у Нацбанку не бачать будь-якого "апокаліптичного сценарію", який може зупинити надходження грошей.

Андрій Пишний також розповів, що місія МВФ в Україні запрацює наступного місяця, а за підсумками її роботи буде ухвалено рішення про черговий транш.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому США не поспішають виділяти нову фінансову допомогу Україні. Експерт вважає, що заважають цьому майбутні президентські вибори в країні.

Водночас видання The Wall Street Journal 22 січня писало, що без фінансової допомоги від країн Заходу гроші в Україні закінчаться за кілька місяців. Тоді українському уряду доведеться затримати зарплати й почати друкувати гроші.

Однак у Верховній Раді запевняють, що українцям не загрожують фінансові проблеми на тлі відсутності західної підтримки. Заступник голови комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк днями заявив, що в України є достатній запас для того, щоб вчасно виплачувати заробітні плати бюджетникам, пенсії та соціальну допомогу.