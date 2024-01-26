Київ потрапив до рейтингу найдорожчих міст світу: яке місце посіла столиця

Крім Києва в рейтингу опинилися ще чотири українські міста: Одеса, Львів, Харків і Дніпро.

Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя. При цьому українська столиця посіла 300-те місце з 362-х. Тобто місто є одним із найдешевших міст із представлених у рейтингу. Про це свідчать дані бази Numbeo, в якій користувачі можуть обмінюватися інформацією про міста і країни та порівнювати вартість життя в них.

Крім Києва, до рейтингу увійшли ще чотири українські міста, а саме:

Одеса — 324-й у світі;

Харків — 327-й у світі;

Дніпро — 328-й у світі;

Львів — 331-й у світі.

Які міста в Європі найдорожчі

У десятці найдорожчих міст опинилися міста з чотирьох країн: Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Великої Британії. На вершині рейтингу — швейцарський Цюрих із рейтингом 122,2. А далі:

Базель, Швейцарія — 121,8;

Лозанна, Швейцарія — 117,9;

Женева, Швейцарія — 109,6;

Берн, Швейцарія — 107,6;

Рейк'явік, Ісландія — 89,4;

Тронхейм, Норвегія — 86,3;

Берген, Норвегія — 85,2;

Ставангер, Норвегія — 82,8;

Лондон, Велика Британія — 81,9.

Які міста в Європі найдорожчі для життя Фото: Скриншот

Найдорожчим же містом у всьому світі виявилося Гамільтон — адміністративний центр Бермудських островів.

Як складається рейтинг

У Numbeo вартість життя в конкретному місті розраховують на основі того, скільки коштують головні споживчі товари та послуги:

продукти харчування;

ресторани;

транспорт;

комуналка.

Для загального підрахунку вартості життя беруться середні витрати сім'ї, яка складається з чотирьох осіб. Після чого зіставляють отриманий результат із Нью-Йорком — базовий індекс для цього міста береться за 100%.

Нагадаємо, нещодавно Фокус розповідав, що оренда квартир у великих українських містах залишається досить дорогою. Так, наприклад, у Закарпатській області за оренду однокімнатної квартири власники житла хочуть отримувати 12 731 гривню. При цьому в Києві ціна становить 8 727 гривень.

Крім того, у Києві, Львові, Чернівцях та в деяких інших містах істотно зріс попит на квартири в новобудовах.