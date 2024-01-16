Точно не в Києві: де в Україні найдорожче орендувати квартиру

Середня вартість оренди однокімнатних квартир за рік, за даними Держстату, зросла майже на 16%.

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Оренда житла у великих містах України продовжує залишатися дорогою. Однак зараз орендувати квартиру в Києві дешевше, ніж, наприклад, у Львові. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, за даними відомства, за місячну оренду однокімнатної квартири з кінця минулого року власники житла просять, у середньому, 6 605 гривень. За рік середня вартість оренди квартир в Україні, за інформацією статистичного відомства, зросла на 15,9%.

Оренда житла: де в Україні найдорожчі квартири

Лідером за вартістю оренди є Закарпатська область. Ціна за рік зросла більш ніж на 46% і становить 12 731 гривню на місяць.

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На другому місці — Львівська область. Вартість оренди в цьому регіоні з початку року зросла на 7,4% до 11 789 гривень.

Водночас у Києві орендувати однокімнатну квартиру стало дорожче на 14,3% — до 8 727 гривень. Столиця посідає третю сходинку за дорожнечею орендованого житла.

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах країни Фото: Держстат

Недешевою залишається оренда в західних і деяких центральних областях України. А найнижчі ціни в прифронтових областях:

у Херсонській області — 2 960 гривень;

у Сумській — 3 008 гривень;

у Миколаївській — 3 501 гривня.

Оренда житла: що відбуватиметься на ринку у 2024 році

У 2023-му серйозним попитом у орендарів користувалося готове або майже готове житло з терміном здачі до року. Але 2024 року, як вважають аналітики ЛУН, скорочення темпів появи нових будівництв і поява відкладеного попиту з тих, хто сумнівається, чи потрібно витрачати свої заощадження зараз або дочекатися стабілізації ситуації на фронті, може спровокувати дефіцит нових метрів на ринку.

"Тому за відсутності ескалації воєнної агресії можна очікувати подальшу стабілізацію на ринку і конвертацію відкладеного попиту в нові угоди з подальшою корекцією цін", — наголосили експерти.

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Нагадаємо, Фокус уже писав, що в Києві, Львові, Чернівцях і в деяких інших містах істотно зріс попит на квартири в новобудовах. Як пояснила комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Ганна Лаєвська, у столиці найбільший попит на об'єкти в новобудовах комфорт-класу за ціною до 1400–1600 доларів за квадратний метр.