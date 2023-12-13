Київ — не на першому місці: де в Україні найдорожча оренда квартир у 2023 році

За підсумками року, що минає, Київ знаходиться на третьому місці за вартістю оренди однокімнатної квартири. У лідерах — західний регіон.

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Попит на оренду житла в Україні у 2023-му продовжує зростати. Про це свідчать дані дослідження ЛУН. Зокрема, серпень цього року побив рекорд щодо інтересу до оренди квартир за всю історію спостережень компанії.

За півроку найбільше вартість оренди однокімнатної квартири зросла у столиці — на 3000 грн до 13000 грн. На 1000 грн подорожчала оренда і у Львові — до 16 000 грн. Загалом Львів та Ужгород, де за оренду однокімнатної в середньому потрібно викласти 15100 грн, у лідерах за ціною винайму. Ціни знижуються з наближенням до зони бойових дій. Так, оренда однокімнатної квартири у Запоріжжі обійдеться в середньому 5000 грн, у Харкові — 4000 грн, у Сумах — 4500 грн, в Одесі — 7500 грн.

Найдешевша вартість оренди 1-кімнатної квартири - у Миколаєві та Харкові Фото: ЛУН

За даними дослідження, за ціною оренди двокімнатної квартири столиця зрівнялась з лідером Львовом – 18000 грн. "Ймовірно, це повʼязано з меншим фондом маленьких квартир у Львові, котрі зайняли ще впродовж 2022 року, тому на ринку залишились лише дорожчі варіанти", — зауважили аналітики ЛУН.

Середня ціна оренди двокімнатної квартири у Хмельницькому за пів року знизилася на 1000 грн до 9000 грн, у Харкові — на 500 грн до 5500 грн, у Дніпрі — на 300 грн — до 16700 грн. А в Одесі зросла на 1000 грн до 10000 грн та на 300 грн до 12300 грн — в Івано-Франківську.

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Ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі за півроку подешевшала на 2100 грн і обійдеться в 12900 грн, а у Львові зросла на 700 грн — до 20700 грн. Середня ціна оренди квартири з трьома кімнатами у Києві найбільша — 28200 грн (+3200 грн за півроку), у Львові — 20700 грн (+700 грн).

Автори дослідження також проаналізували, за який час можна придбати житло в роках оренди. "Для аналізу економічної доцільності придбання житла, розраховують співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість квартири еквівалентна 15 рокам її оренди. У Львові цей показник — 11 років, в Одесі — 17. Харків демонструє майже 20 років оренди, що в першу чергу повʼязано з падінням цін на довгострокову оренду в прифронтовому регіоні", — сказано в дослідженні.

У Києві середня вартість квартири еквівалентна 15 рокам її оренди, а у Львові — 11 рокам

Найнижчий показник в Івано-Франківську. Там середня вартість квартири еквівалентна 10 рокам її оренди.

Відмова від інвестицій на ранніх стадіях та дефіцит метрів: які прогнози на 2024 рік

У 2023 році найбільшим попитом на купівлю користується готове або майже готове житло з терміном здачі до року. "Українці вважають інвестиції у будівництво на ранніх стадіях доволі ризиковими", — констатують у ЛУН.

Разом з тим, скорочення темпів появи нових будівництв та формування відкладеного попиту з тих, хто не наважується витрачати власні кошти до стабілізації ситуації на фронті, може спричинити дефіцит нових метрів на ринку. "Тому за відсутності ескалації воєнної агресії можна очікувати подальшу стабілізацію на ринку і конвертацію відкладеного попиту в нові угоди з подальшою корекцією цін", — резюмували аналітики.

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Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України надає кошти для купівлі власного житла ветеранам та їхнім сім'ям. Загалом у держбюджеті-2024 на компенсації купівлі житла ветеранам передбачено майже 5,75 мільярда гривень.

Також Фокус писав, що на ринку Києва, Львова, Чернівців, Рівного, Хмельницького та деяких інших міст суттєво зріс попит на квартири в новобудовах. За словами комерційної директорки компанії "Інтергал-Буд" Анни Лаєвської, у столиці найбільший попит на об'єкти в новобудовах комфорт-класу за ціною до 1400-1600 доларів за квадратний метр.