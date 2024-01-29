Нові правила митного контролю: Держмитниця запускає ще один вид перевірок

Тепер митники можуть запросити документи, які не подавалися в митне оформлення.

Державна митна служба розпочала пілотний проєкт із проведення пост-митного контролю, яким перевіряється інформація, зазначена в митній декларації та поданих документах. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Зазначається, що коли проводять пост-митний контроль, митниця може запросити документи, які не подавалися до митного оформлення, але в них є інформація, за допомогою якої можна перевірити зазначені в митній декларації дані.

Митний контроль не стосується всіх митних оформлень. Він здійснюється за результатами застосування системи управління ризиками. Результати перевірки враховуються системою управління ризиками під час відбору підприємств, до яких надалі застосовуються документальні перевірки.

У відомстві кажуть, що завдяки пост-митному контролю можна перевіряти:

правильність визначення бази оподаткування;

правильність класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;

визначення країни походження товарів;

надання пільг в оподаткуванні, повнотою та своєчасністю сплати митних платежів;

достовірність декларування вагових, кількісних і якісних показників, технічних і фізико-хімічних характеристик товарів, що впливають на рівень оподаткування;

дотримання визначених МКУ вимог митних режимів;

дотримання суб'єктами ЗЕД положень законодавства з питань нетарифного регулювання.

Застосовувати такий вид перевірок будуть тільки до митних декларацій, оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку здійснення такого виду контролю.

У держслужбі також наголошую, що пост-митний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог законодавства України з митної справи. Податкові повідомлення-рішення за результатами проведення пост-митного контролю не виносяться.

"У разі виявлення помилок та/або невідповідностей даних митниця інформує декларанта про такі невідповідності", — кажуть у відомстві.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині затримали українця, у валізі якого виявили 455 тисяч євро. Також у Митній службі пояснювали, які речі можна ввозити українцям, які повертаються додому з-за кордону.