Пенсія в Україні: хто отримуватиме виплати тільки до 31 березня

За даними Мінсоцполітики, пенсіонерам до 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат шляхом проходження ідентифікації особи.

Виплати пенсій в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) будуть здійснюватися тільки до 31 березня. Це правило поширюється на внутрішньо переміщених громадян, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Відповідно до постанови уряду, цій категорії пенсіонерів надається час для проходження процедури фізичної ідентифікації. Вони можуть зробити це як особисто, звернувшись до відділення Пенсійного фонду або Ощадбанку, так і віддалено через свій електронний кабінет у Пенсійному фонді України або з використанням відеоідентифікації.

Спочатку для пенсіонерів було встановлено часовий період з 1 липня до кінця 2023 року для проходження процедури ідентифікації. Однак 27 грудня уряд ухвалив рішення продовжити термін ідентифікації ще на три місяці. Отже, необхідно підтвердити легітимність отримання виплат документально до 31 березня.

У разі непроходження ідентифікації, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача до моменту підтвердження його особи. Після успішної ідентифікації вся накопичена сума буде переведена на розрахунковий рахунок одержувача.

Ідентифікація пенсіонерів

Для внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку, до фізичної ідентифікації прирівнюється таке:

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID);

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного територіальними органами ПФУ з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;

засвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа жива.

Нагадаємо, за попереднім прогнозом Міністерства соціальної політики, в Україні пенсії проіндексують на 13%. Формула розрахунку величини індексації така: 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Також Фокус писав, що через затримку фінансової допомоги від країн-партнерів, уряд може не здійснити виплати пенсій і зарплат бюджетникам. Затримки можуть статися вже в лютому.