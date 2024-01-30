В Україні збільшили розмір надбавки до пенсій деяким громадянам: кого це стосується

Громадянам зі званням почесного донора України збільшили розмір доплати до пенсій на 10% від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, розповіли в Пенсійному фонді.

Деяким українським пенсіонерам збільшили розмір надбавки до пенсії. Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного Фонду в Чернігівській області.

"Перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій", — йдеться у повідомленні.

Кому збільшили розмір надбавок до пенсій

Пенсіонери, що мають звання почесного донора України, отримали збільшення доплати до виплат в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Згідно з законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для людей, що втратили працездатність, становить 2361 гривню, тоді як розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць — 2920 гривень.

У результаті розмір надбавки для почесних донорів України зріс з 258,90 до 292 гривень.

Кому з пенсіонерів провели перерахунок пенсій

Відбувся перерахунок пенсій для 65-річних непрацюючих пенсіонерів зі страховим стажем у 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Це сталося через збільшення розміру мінімальної зарплати до 7100 гривень з січня 2024 року.

Такі пенсіонери отримують пенсію, розмір якої не менше 40% від мінімальної заробітної плати, тобто — 2840 гривень.

Перерахунок пенсій проведено в автоматичному режиму, тому не потрібно особисто звертатися до територіальних органів ПФУ. Сума підвищень для кожного громадянина є індивідуальною та залежить від складових, врахованих для обчислення пенсії.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату в розмірі 944 гривні. Зокрема, це стосується тих, кому понад 80 років.

Раніше повідомлялося, що в певних громадян, що вийшли на пенсію за вислугу років, можуть мати труднощі з отриманням виплат.