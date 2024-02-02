На 1000 гривень більше: кому і коли підвищать пенсії в Україні

До нової формули індексації пенсій додають не тільки рівень інфляції, а й суму заробітної плати, з якої відраховували страхові внески до державного бюджету.

У березні 2024 року в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат. Найбільше підвищення очікується у тих громадян, чиї поточні пенсійні виплати становлять приблизно 8 000 гривень. Їхній розмір збільшиться приблизно на тисячу гривень. Про це пише видання "На пенсії".

Так, особи, які отримують нині пенсії в розмірі 4 000 гривень, можуть розраховувати на додаткову допомогу, що в сумі дасть до 4 600 гривень. У пенсіонерів, які отримують раніше 8000 гривень, виплати зростуть на тисячу гривень.

Важливо зазначити, що індексація пенсій торкнеться не всіх пенсіонерів. Ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, не отримуватимуть додаткові надбавки до своїх виплат.

Також варто зазначити, що підвищення пенсій не торкнеться тих пенсіонерів, чиї виплати вже є значними. Зокрема, це стосується колишніх суддів, які отримують пенсії в розмірі близько 100 тисяч гривень.

Також слід зазначити, що у квітні буде запроваджено другий етап підвищення мінімальної зарплати, що призведе до збільшення мінімальної пенсії для осіб, старших за 65 років із відповідним трудовим стажем.

Важливо зазначити, що в новій формулі індексації пенсій буде враховано не тільки рівень інфляції, а й суму заробітної плати, з якої здійснювалися страхові внески. Це означає, що чим вищий стаж і заробітна плата у людини, тим вищим буде розмір її пенсії.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату в розмірі 944 гривні. Зокрема, це стосується тих, кому понад 80 років.

Раніше повідомлялося, що у певних громадян, які вийшли на пенсію за вислугою років, можуть виникнути труднощі з отриманням виплат.