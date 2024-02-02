Доведеться розраховувати на себе: коли і як скоротиться міжнародна підтримка України

Вже 2024 року, як прогнозують у Нацбанку, міжнародна допомога Україні скоротиться до 37,4 мільярда доларів.

Міжнародні партнери фінансово підтримуватимуть Україну і у 2024 році на тлі повномасштабного російського вторгнення. Однак розмір наданої допомоги поступово знижуватиметься. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (НБУ) за січень 2024 року.

Зазначається, що міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в Україну і надалі.

"Попри затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлено найближчими місяцями. За базовим сценарієм прогнозу НБУ Україна у 2024 році отримає близько 37 мільярдів доларів у вигляді зовнішніх кредитів та грантів", — сказано у звіті.

На тлі того, що ризики безпеки в наступні роки знижуватимуться, Україна почне наближатися до можливості самостійно фінансувати свої потреби, тому обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться. Так, як зазначили у Нацбанку, у 2024-2026 роках міжнародне фінансування становитиме:

37,4 мільярда доларів у 2024 році;

25,1 мільярда доларів у 2025 році;

12,6 мільярда доларів у 2026 році.

При цьому наголошується: важливо, щоб партнери дотримувалися домовленостей не лише щодо обсягів фінансування, а й ритмічності таких надходжень. Так Україна зможе щомісяця виконувати усі заплановані бюджетні витрати. У Нацбанку кажуть, що ритмічність надходжень уже втрачена, і це сталося наприкінці 2023 — на початку 2024 року.

"Об'єм внутрішнього фінансового ринку досить обмежена і у разі подальшого затримання надходжень зовнішньої допомоги посилюватиметься загроза поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ", — йдеться у прогнозі.

За даними Нацбанку, якщо обсяги фінансування знизяться, тоді скоротяться й міжнародні резерви України, що негативно вплине на показники зовнішньої стійкості держави.

"Це погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, а отже, вимагатиме від НБУ проведення жорсткішої монетарної політики, ніж передбачено базовим сценарієм", — наголосили в Національному банку.

Допомога ЄС Україні: деталі

1 лютого Європейська рада підтримала програму Ukraine Facility, в рамках якої наша країна отримає 50 мільярдів євро до 2027 року. Значна частина коштів буде спрямована на фінансування бюджетного дефіциту. За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро наша країна розраховує отримати вже в березні.

Зазначимо, 31 січня у Міністерстві фінансів повідомили, що Україна вже отримала 390 мільйонів доларів фінансової підтримки від японського уряду.