Російську нафту переробляють в Індії та відправляють до Великої Британії, – BBC

Кремль може отримувати кошти для війни проти України, легально імпортуючи сиру нафту та переробляючи її в нафтопродукти, такі як авіаційне паливо і дизель.

Мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще імпортуються до Великобританії, попри санкції, запроваджені через війну РФ проти України. Про це повідомляє ВВС з посиланням на результати дослідження.

Так звана "лазівка" означає, що російська нафта переробляється в таких країнах, як Індія, а продукти продаються до Британії. Це не є незаконним і не порушує британської заборони на російську нафту, але критики кажуть, що це підриває санкції, спрямовані на обмеження військових коштів Росії.

Уряд Великої Британії заперечив будь-який імпорт російської нафти з 2022 року.

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) заявив, що ця "лазівка в нафтопереробці" означає, що такі країни, як Індія та Китай, які не запровадили санкційних механізмів проти Кремля, можуть легально імпортувати російську сиру нафту та переробляти її в нафтопродукти. Йдеться про авіаційне паливо і дизель. Потім вони експортують цю продукцію до Великої Британії та ЄС.

"Проблема з цією лазівкою полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, – сказав Ісаак Леві, керівник CREA.

Дані Міжнародного енергетичного агентства показують, що імпорт російської нафти в Індію зріс після початку війни в Україні. У відповідь на санкції Росія знизила ціни на нафту, щоб залучити нових покупців.

Основна частина імпорту надходила в основному з трьох нафтопереробних заводів в Індії — Джамнагар, Вадінар і Нью-Мангалур, а також дев'яти інших в кількох країнах, включно з Китаєм. Більшість оцінок, зроблених CREA та Global Witness, ґрунтувалися на аналізі даних про відвантаження нафти від аналітичної компанії Kpler, а дані про ціни базувалися на даних Євростату та деяких інших джерел даних.

Нагадаємо, 23 січня агенція Bloomberg повідомила, що Росія може втратити 40% експорту нафти, якщо Україна атакуватиме термінали на Балтійському морі. Раніше перший в історії український безпілотник досяг Ленінградської області Росії, приблизно за 1000 кілометрів (620 миль) від кордону.