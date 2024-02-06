Рада ЄС і Європарламент погодилися створити фонд на €50 млрд для України: що відомо

Європейський Союз надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій і поєднання грантів та позик для проведення структурних реформ на шляху України до майбутнього членства в ЄС.

Європарламент в Рада Європейського Союзу узгодили умови створення Ukraine Facility для реалізації підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України протягом 2024—2027 років. На сайті Ради ЄС опубліковані подробиці.

Структура фонду передбачає реалізацію певних аспектів. Уряд України підготує "Український план". Реформи мають намір реалізувати з дотриманням процесу вступу до ЄС. Фінансова підтримка у формі кредитів і грантів державі надаватиметься на основі виконання "Українського плану", який буде підкріплений графіком виплат і набором умов та графіком виплат.

ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій і поєднання грантів та позик. Україна отримає підтримку для адаптації до законодавства ЄС і здійснювати структурні реформи на шляху до майбутнього членства в Євросоюзу.

Вінсент ван Петегем, міністр фінансів Бельгії, заявив, що ЄС готовий підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". За його словами, такий фонд дозволить спрямовувати передбачувану та послідовну підтримку нашої держави, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресією. Водночас ця підтримка допоможе Україні реалізувати процес реформ і провести модернізацію. Все це необхідно для просування на шляху до майбутнього членства нашої держави в ЄС.

Загальний бюджет Фонду для України в розмірі 50 млрд євро розподілять між 33 млрд євро у вигляді кредитів і 17 млрд євро у вигляді грантів. Ці кошти надійдуть за допомогою нового спеціального інструменту. Його запропонували в контексті середньострокового перегляду Багаторічної фінансової програми (MFF).

Україна може запросити в межах Українського плану попередній платіж у розмірі до 7% від суми Програми. Значна частка інвестиційної частини Українського плану й інвестиційної програми планують спрямувати також на "зелені" інвестиції.

Нагадаємо, 1 лютого в ЄС заявили, що надали 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Шарль Мішель, голова Європейської Ради, розповів, що рішення підтримали всі 27 членів європейської спільноти.