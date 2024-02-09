Пенсії в Україні: як підвищити свої виплати в будь-який момент

Профільне видання "Мінфін" зазначає, що є щонайменше чотири варіанти підвищити свою пенсію.

В Україні розмір пенсії визначається виходячи зі стажу роботи та рівня заробітної плати. Однак, остаточна сума пенсійних виплат також залежить від того, чи були подані правильно заповнені документи з боку майбутнього пенсіонера. Про це повідомляє профільне видання "Мінфін"

Так, за даними джерела, існує щонайменше чотири способи збільшити свою пенсію, кожен з яких надає можливість оптимізувати розмір виплати на свою користь.

Надати довідки про заробітну плату за 5 років поспіль по 30 червня 2000 року

Зарплата для розрахунку пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, на основі інформації, що зберігається в системі персоніфікованого обліку, яку веде Пенсійний фонд України.

Заробітна плата за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року може бути врахована за бажанням заявника, за умови наявності відповідної документації. Ця документація включає в себе особові рахунки, платіжні відомості та інші підтверджувальні документи про нараховану і виплачену заробітну плату з боку підприємства, установи або організації, в яких заявник працював і на підставі яких він звертається за пенсією.

При цьому адвокати заявляють, що збирати необхідні дані доцільно тим особам, які в радянський період отримували велику, на ті часи, заробітну плату.

Зарахування періодів роботи до стажу

Досить часто Пенсійний фонд не враховує періоди роботи як стаж через неправильне оформлення записів у трудовій книжці. З огляду на те, що тривалість страхового стажу безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії, розв'язання цієї проблеми може бути знайдене двома способами.

"Перший — надати уточнюючу довідку з підприємства, де особа працювала. Другий — звернутися до суду з вимогою зобов'язати Пенсійний фонд віднести відповідні періоди роботи до стажу", — зазначає експерт.

На сьогодні, згідно з його заявою, судова практика в таких розбіжностях схиляється на користь пенсіонерів.

Найкращим та економічно вигідним варіантом є отримання довідки про трудову діяльність та її надання до Пенсійного фонду. Цей шлях слід обирати насамперед. Однак виникають ситуації, коли отримати таку довідку неможливо з об'єктивних причин. Наприклад, підприємство може бути ліквідоване, але документи не передано до архіву, або передано не всі; або ж підприємство й архів перебувають на непідконтрольній території. У таких випадках єдиним варіантом стає звернення до суду, де ймовірність позитивного рішення досить висока.

Щоправда, судовий процес супроводжується певними витратами. Сума залежить від того, сама людина займатиметься справою чи з адвокатом. Якщо сама, то їй потрібно буде сплатити лише судовий збір — 1 211,2 грн. Якщо з адвокатом — ще й гонорар адвокату.

Перехід з одного виду пенсії на інший

Особа має право на перехід з одного виду пенсії на інший, наприклад, з пенсії за вислугу років за Законом України "Про пенсійне забезпечення" на пенсію за віком за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зазвичай такий перехід відбувається у випадку, коли інший вид пенсії забезпечує більш значні виплати.

При переході з одного виду пенсії на інший, новий показник середньої заробітної плати за три попередні роки має застосовуватися. Це може значно підвищити пенсію, особливо для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно.

Однак у більшості випадків пенсійні органи не застосовують новий показник. Вирішити це питання непросто. Зазвичай для захисту своїх прав доводиться звертатися до суду.

Судові спори з органами Пенсійного фонду

Багато людей висловлюють невдоволення щодо нарахувань пенсій, які здійснює Пенсійний фонд. Основним джерелом скарг зазвичай є неправильний розрахунок суми виплати. Також можливо оскаржити дії Пенсійного фонду, які здаються незаконними, такі як, наприклад, невиконання перерахунку пенсій на основі нових даних про доходи (що особливо актуально для військових пенсіонерів), ігнорування процесу індексації тощо.

"На жаль, у більшості випадків вирішити такі спори можна лише в судовому порядку. Однак робити це однозначно потрібно, адже все це впливає на пенсію, яку особа отримуватиме", — пишуть у повідомленні.

Раніше Фокус розповідав, хто з українців не зможе отримати пенсійні виплати у 2024 році. Усе тому, що з 1 січня українцям для виходу на пенсію потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу. Також нагадаємо, що в Україні можуть не виплачувати зарплати і пенсії бюджетникам на тлі відсутності фінансової підтримки з боку країн Заходу.