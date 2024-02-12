Точно не у 2024 році: чому економіка РФ розвивається і коли санкції її зруйнують

За інформацією економічного оглядача BBC Фейсала Іслама, військові витрати Москви становлять до 40% бюджету, що відповідає рівню пізнього СРСР.

Російська економіка демонструє більш швидкі темпи зростання, випереджаючи всі країни "Великої сімки". Але приріст показників відбувається на тлі великих витрат на виробництво зброї. Про це написав економічний оглядач BBC Фейсал Іслам.

Автор публікації вважає, що в довгостроковій перспективі така модель економіки загрожує Росії масштабними проблемами. Хоча нещодавно Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що російська економіка залишається стійкою до міжнародних санкцій. Тому в організації поліпшили прогноз зростання на 2024 рік з 1,1% до 2,6%. Ці показники досягнуто за рахунок військової мобілізації економіки: військові витрати становлять до 40% бюджету, що відповідає рівню пізнього СРСР.

Як зазначає Іслам, економіка РФ не впала завдяки низькій ефективності нафтових санкцій. Так, видобуток нафти в Росії залишається на рівні 9,5 мільйона барелів на добу — це трохи нижче довоєнного рівня. Москва уникає санкційних обмежень, оскільки купила "тіньовий флот" із сотень танкерів, які тепер возять нафту в Індію і Китай.

Але, як ідеться в публікації, у 2024 році попит на нафту і газ буде на піку, що змусить конкурентів із Перської затоки видобувати більше ресурсів, витісняючи Росію з ринку.

Крім того, виробництво танків і снарядів, які безповоротно втрачаються в Україні, хоч і додає цифр до статистичних показників зростання ВВП, на практиці є малопродуктивною частиною економіки. Тому в довгостроковій перспективі російська економіка тільки втрачає. Хоча й чекати обвалу економіки країни-агресора до кінця року теж не варто.

"Військова економіка Росії не може підтримувати довгострокову перспективу, але надала країні додатковий час", — зазначає оглядач.

Росія економічно слабшає через війну проти України

РФ нарощує свою залежність в економічному та фінансовому плані від Китаю. Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наприкінці 2023 року розповів, що Москва втратила можливість продавати свої енергетичні ресурси Євросоюзу, тому почала налагоджувати співпрацю з Китаєм.

"З року в рік Москва віддає в заставу своє майбутнє Пекіну. Це один із прикладів того, як Росія стає дедалі слабшою економічно внаслідок цієї війни", — підкреслив він.

За його словами, Росія збільшила залежність і від Ірану та Північної Кореї, що може свідчити про слабкість Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, як Росії вдається заробляти мільярди незважаючи на санкції та світову ізоляцію. Також нагадаємо, що провідний економічний фахівець і голова благодійного фонду "Нова Країна" Андрій Новак вважає, що російська економіка вже не витримує темпів війни.