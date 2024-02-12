Схвалено перший крок: Рада ЄС затвердила постанову щодо заморожених активів РФ

За інформацією Ради ЄС, фінансовий внесок, що акумулюється з чистих прибутків заморожених російських активів, може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України.

Рада Євросоюзу в понеділок, 12 лютого, затвердила постанову, що надає можливість використати прибуток від заморожених активів Російської Федерації на користь України. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами та резервами Центрального банку Росії, знерухомленими внаслідок обмежувальних заходів ЄС", — ідеться в релізі.

В інформації зазначається, що це рішення за суттю є першим кроком до використання заморожених активів РФ. Також воно відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС із цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення й реконструкції на пізнішому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України, про який Рада і Європарламент досягли попередньої домовленості 6 лютого 2024 року.

"Держави-члени ЄС ухвалили сьогодні (12 лютого, — ред.) набір правил для резервування надзвичайних залишків готівки, що накопичуються внаслідок знерухомлення активів, із метою підтримки відновлення та реконструкції", — наголошено на сторінці Ради ЄС у соцмережі Х.

Західні союзники про активи РФ

Раніше повідомлялося, що країни G7 і Євросоюз розглядають можливість використання 300 мільярдів доларів заморожених активів РФ як заставу для відновлення України.

Нагадаємо, що 29 січня посли Євросоюзу погодили пропозицію використовувати прибуток від заморожених на території ЄС російських активів для підтримки відновлення України.

23 січня високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про використання знерухомлених російських активів ухвалять до наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ, тобто до 18 березня.

Водночас, як зазначив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.

Також Фокус писав, що Жозеп Боррель закликає країни-члени ЄС призупинити експортні контракти в інші держави. Це буде оптимальним варіантом для швидкого нарощення постачань ЗСУ.