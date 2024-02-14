Субсидії для переселенців: як оформити і що ще потрібно знати

За інформацією Мінсоцполітики, під час призначення житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, яку надають переселенцям.

Майже всі внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають право оформити житлову субсидію від держави. Допомога надається тим сім'ям, які платять за комуналку більше визначеного для них обов'язкового платежу. Про це розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Як переселенцям оформити субсидію

Так, якщо сума всіх платіжок (у межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов'язковий платіж, тоді сім'я може оформити субсидію.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Усе залежить від доходів сім'ї: що менші доходи, то більшу частину витрат візьме на себе держава.

Під час призначення житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, якою користуються внутрішні переселенці. Щоб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, внутрішньо переміщені особи можуть звернутися:

до Сервісного центру Пенсійного фонду України;

до Центрів надання адміністративних послуг;

до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Також оформити житлову субсидію можна онлайн: Водночас можна оформити субсидію онлайн за допомогою:

на порталі "Дія";

на веб-порталі електронних послуг ПФУ;

у мобільному додатку Пенсійного фонду.

Щоб оформити субсидію, знадобляться такі документи:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати із зазначенням даних про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

"Субсидія надається за місцем фактичного проживання — укладення договору оренди житла не обов'язкове", — зазначають у Міністерстві соціальної політики.

Зазначимо, що станом на листопад 2023 року субсидіями користувалися понад 1 мільйон українських сімей. Також раніше Фокус пояснював, хто з українців може втратити право на субсидію і що з цим робити.