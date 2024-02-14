Пенсії в Україні: хто може розраховувати на надбавку за дітей

За інформацією Пенсійного фонду України, у разі працевлаштування пенсіонера виплата надбавки на дітей припиняється.

Чинним законодавством України ті пенсіонери, які самостійно виховують дітей, мають право на надбавку до пенсійних виплат. Про це пише у власному Facebook Пенсійний фонд України.

Отже, пенсіонер, який має на утриманні дитину віком до 18 років і не працює або не є фізичною особою — підприємцем, має право на призначення такої надбавки. Вона встановлюється на підставі двох законів України — "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Проте майте на увазі, що в разі працевлаштування пенсіонера виплата згаданої надбавки припиняється.

Які ще надбавки до пенсії існують

Надбавка за віком та за додатковий стаж

Кожен пенсіонер може автоматично отримати надбавку після досягнення певного віку. Їх розмір такий:

від 70 до 74 років включно — + 300 гривень;

від 75 до 79 років — + 456 гривень;

від 80 років — + 570 гривень.

Ще існують доплати за додатковий стаж. Якщо пенсіонер відпрацював понад 35 років для чоловіків або 30 років для жінок, то він отримає по 1% від розміру пенсії за кожен понаднормовий рік. Проте сума за рік не може перевищувати 20,9 гривні.

Надбавка за звання "Почесний донор України"

Ця надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Такий статус українцям надається, якщо вони безкоштовно здали:

40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;

60 доз плазми.

Якою є мінімальна пенсія у 2024 році

Мінімальні пенсійні виплати зросли вже з 1 січня цьогоріч. Раніше сума становила 2093 гривень. Зараз вона дорівнює 2361 гривні, а максимальна пенсія — 23 610 гривень.

Проте зауважте, що протягом 2024 року заплановано дві індексації пенсій: у березні і липні.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді розповіли, які пенсійні виплати отримують у різних регіонах України. Крім того, за попереднім прогнозом Міністерства соціальної політики, в Україні пенсії 2024 року проіндексують на 13%.