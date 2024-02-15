Пенсії в Україні: хто у 2024 році достроково отримає виплати

Як повідомили в Пенсійному фонді України, вийти на дострокову пенсію 2024 року можуть одразу сім категорій громадян.

У 2024 році для українців, які збираються вийти на пенсію за віком, збільшився страховий стаж. Однак за деякими громадянами залишили право виходити на заслужений відпочинок достроково. Про це розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Як пояснили в ПФУ, у першій частині статті 115 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" сказано, що право на призначення дострокової пенсії за віком надають:

особам, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;

людям з інвалідністю по зору I групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи;

жінкам, які народили п'ятьох або більше дітей і виховували їх до шестирічного віку, матерям осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, у яких немає інвалідності;

військовим, які брали участь у бойових діях, і деяким іншим категоріям громадян, яким надано статус учасника бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни;

подружжю (чоловіку), яке не одружилося повторно, дітям, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батькам зі статусом сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

громадянам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я.

Раніше українців попередили, що для виходу на пенсію знадобиться достатня кількість трудового стажу. Також Фокус розповідав, що оформити пенсію в Україні можна при нестачі стажу. Як пояснили в Пенсійному фонді, страховий стаж для призначення пенсії можна докупити як собі, так і третім особам.