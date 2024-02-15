"Зараз переплачуємо": коли в Україні з'явиться дешевий бензин і що для цього потрібно

За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, зараз Україна не може завозити пальне морем, а змушена транспортувати сировину бензовозами та залізничними вагонами. Це дорого і довго, тому водіям зараз доводиться переплачувати за бензин до 8 гривень.

Ціни на паливо на українських автозаправних станціях змінюватимуться в бік подорожчання, поки триває повномасштабна війна з Росією. До кінця війни жодного серйозного здешевлення сировини в Україні не відбудеться. Про це в ефірі телемарафону сказав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, зараз українським водіям доводиться переплачувати по 6-8 гривень за кожен літр бензину. Причина: складна і довга логістика через повномасштабну війну з Росією.

"Після війни ми будемо завозити пальне морем, як і було раніше. Тобто без посередників, без нікого. А зараз сировину ми транспортуємо тисячі кілометрів бензовозами, залізничними вагонами, перевалюємо це все на кордоні — це все гроші", — пояснив він.

Тому не варто сподіватися, що бензин найближчим часом сильно подешевшає. Але все зміниться вже після війни.

"Але ми створюємо попит, ми залежні, відповідно європейські трейдери теж на нас заробляють. Тому, як тільки закінчиться війна, ми відразу відчуємо це на цінах на пальне. Вони дуже різко знизяться", — підкреслив Сергій Куюн.

Як подорожчає бензин найближчим часом

15 лютого експерт паливного ринку Сергій Куюн попередив, що скоро АЗК змінять свої цінники. Він пояснив, що якщо на початку 2024 року закупівельна вартість пального становила 77 доларів, то вже зараз — 83 долари. За його словами, пальне в Україні, як очікується, подорожчає на 2-3 гривні.

Ціни на пальне: скільки коштує літр бензину, дизпалива та автогазу 15 лютого

За даними Консалтингової групи А-95, на які посилається Мінфін, середньозважені ціни в регіонах станом на 15 лютого є такими:

А-95 преміум — 54,38 гривні за літр;

А-95 — 51,02 гривні за літр;

А-92 — 47,78 гривні за літр

Дизельне паливо — 51,23 гривні за літр;

Автогаз — 26,70 гривні за літр.

"Думаю, якщо ситуація у світі не зміниться, то ціна може зрости на дві-три гривні", — сказав Сергій Куюн.

Раніше про подорожчання палива попереджали і в Національному банку України. У держрегуляторі називали причину подорожчання: вартість нафти почне підвищуватися після поступового спаду у 2023 році. Як очікується, ціна на паливо збільшиться, приблизно, на 13,2%.