Західні партнери України мають намір запровадити черговий пакет санкцій проти РФ до другої річниці вторгнення. Політолог Володимир Фесенко назвав головні санкційні заходи проти Росії, що можуть допомогти Україні.

У межах нового 13-го санкційного пакета проти РФ Європейський Союз готує заходи щодо дій Росії у сфері безпілотників. Про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

За словами міністерки, ухвалення 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, буде спрямований на обмеження російських спроможностей у сфері безпілотних систем, перебуває на завершальній стадії.

"Зараз ми перебуваємо в процесі ухвалення 13-го пакету санкцій, зокрема, щодо питання БпЛА. Ми перебуваємо на останніх метрах", — сказала Бербок.

Вона наголосила на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. За її словами, агресивна війна Росії два роки тому "пробудила Європу від глибокого сну з точки зору політики безпеки".

"Два роки тому ми прокинулися в іншому світі. У світі, де російський президент хотів за допомогою грубої сили перетворити Україну, суверенну, вільну країну, на російську провінцію. Він домігся протилежного. Два роки потому Україна не лише продовжує відстоювати свободу та демократію, але й більш ніж будь-коли просунулася на шляху до вступу в Європейський Союз", — сказала очільниця МЗС Німеччини.

Бербок додала, що ФРН буде підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність "стільки, скільки вона потребуватиме". Ці зобов’язання були ще раз підкреслені в укладеній днями безпековій угоді між Україною та Німеччиною, зазначила міністерка.

Зазначимо, що сьогодні, 19 лютого, у Брюсселі відбувається формальне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ щодо, зокрема, подовження підтримки України у її боротьбі проти РФ.

Обмеження SWIFT працюють проти більшості російських банків, але не всіх Фото: Getty Images

Санкції проти РФ: що потрібно Україні

На тлі ухвалення чергових обмежень проти Росії Фокус розпитав українського політолога, голову правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка про те, чим насправді допомагають Україні вже запроваджені антиросійські, а також санкції проти компаній інших країн, які сприяють обходженню РФ санкційного режиму.

За словами фахівця, зараз санкції вже дають ефект, отже й надалі потрібно закривати можливості, завдяки яким Росія обходить санкції саме з продажу своєї нафти і нафтопродуктів.

На думку Фесенка, достатньо дієвими є санкції проти тіньового танкерного флоту, тому що завдяки йому Росія пристосувалася до цінової стелі на нафту і нафтопродукти і почала обходити ці обмеження.

Щодо обмеження SWIFT-переказів для РФ, то вони не дали такого потужного ефекту, на який сподівалися.

"Обмеження SWIFT працюють проти більшості російських банків, але не всіх. Тут потрібно розширювати перелік. Зокрема, точно треба запроваджувати обмеження проти тих російських банків, які обслуговують російські військову промисловість. Не випадково Росія під час виходу з так званої "зернової угоди", скаржилася, що Сільськогосподарський банк Росії відключений від SWIFT, тож там вимагали підключити його знову, адже він обслуговує продаж російського зерна. Але важливо зараз, щоб банківські системи в країнах, які торгують з Росією, а саме, Туреччина, країни Центральної Азії, теж обмежили свої фінансові операції з РФ. В принципі ця тенденція вже є. По Туреччині і Китаю зокрема. Адже частина китайських банків вже зараз починає обмежувати фінансові операції з Росією і це вже призвело до певного ефекту. В Росії виник дефіцит юаня. Так, обмежений, але ефект від санкцій є", — пояснив Фесенко.

Нагадаємо, Росія втратила можливість використовувати більшу частину свого танкерного флоту для перевезень нафти. Причина — доставка "чорного золота" зривається через санкції з боку США.

Як раніше писав Фокус, європейські країни сподіваються узгодити наступний пакет санкцій проти РФ до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, тобто 24 лютого.