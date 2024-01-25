Зупинити агресора: що готує Євросоюз для Росії в межах нових санкцій

Російський алюміній є одними з товарів, що перебуває у переліку наступного пакету санкцій ЄС проти Росії. Фокус дослідив, що станеться, якщо ЄС ухвалить нові санкції, та чи вплине новий пакет на виробництво зброї в Росії.

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Процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, а ціни на енергію складають до 40% виробничих витрат. Таким чином, санкції проти російського металу, які, ймовірно, буде містити 13-й пакет, є ще одним способом вплинути на економіку країни-агресора. У матеріалі "Менше ракет для Путіна: у ЄС готуються запровадити для Росії нові обмеження" економісти пояснили Фокусу, чому нові санкції від ЄС не стануть нищівним ударом для країни-агресорки.

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Відомо, що європейські країни сподіваються узгодити наступний пакет санкцій проти РФ до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, тобто 24 лютого

"Ми вважаємо, що було б добре мати пакет (санкцій проти Росії – ред.) напередодні другої річниці війни", — сказав опитаний виданням Politico дипломат ЄС.

Водночас за словами ще одного дипломата, найбільша проблема полягає у тому, що "усі великі товари вже під санкціями, а інші недоступні, наприклад, ядерна енергетика чи СПГ".

Процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, а ціни на енергію складають до 40% виробничих витрат Фото: Скрін відео

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Економіст, викладач фінансів у Києво-Могилянській Бізнес Школі (KMBS) Олексій Геращенко у коментарі Фокусу зазначає, що не існує в принципі таких санкцій в поточному розкладі економічних сил, які здатні кардинально вплинути на показники економічного розвитку.

"На швидкий обвал економіки не варто розраховувати, і чарівного пакету санкцій, який його забезпечить, не існує. Натомість санкції є політично важливим сигналом, вони також мають збільшувати "суспільну втому" від війни в РФ, впливають на довготермінові наслідки для країни-агресора", — пояснив Геращенко.

За його словами, в реальності витримати санкції повноцінно значно складніше, ніж запровадити. Так, імпортерами в Росії частини санкційних продуктів стали Грузія, Узбекистан, Киргизстан.

"Тобто компанія з цих країн купує щось санкційне для РФ в ЄС чи США, а далі продає в РФ, таким чином, туди потрапляє санкційний продукт. Подібна схема може відбутися і з експортом алюмінію, про санкції щодо якого йдеться в останньому обговорюваному пакеті.

Боротьба з російським імпортом продовжується, тепер у центрі уваги металургія Фото: pexels.com

Із ним погоджується фінансовий аналітик Андрій Шевчишин і зазначає, якщо заплановане Євросоюзом обмеження і стане досить болісним для РФ, адже частка Росії на ринку алюмінію була близько 25%, все одно Росія намагатиметься (і вона вже це робить) перенаправляти свої алюмінієві потоки на Азію, Китай, а звідти — на Європу.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс додає, що боротьба з обходом санкцій залишається головним болем для ЄС.

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"Складність полягає у тому, що деякі з цих компонентів не потрапляють під санкції, тому що можуть бути у чомусь, що, на перший погляд, виглядає досить нешкідливим. Ми називаємо це запчастинами до холодильників. А росіяни розбирають це і потім використовують", – пояснив міністр.

Нагадаємо, санкції щодо обмеження алюмінію з РФ у Європі почали розглядати ще влітку 2023 року. Фокус писав про те, що поки європейські дипломати лише шукали можливість введення санкцій на цю продукцію, в США, Канаді й Великій Британії вже ухвалили обмеження. 16 липня 2023-го мережу облетіли фото російського алюмінію в порту Польщі. Українець показав величезний склад із російським алюмінієм у порту польського Щецина й обурився рівню ефективності санкцій.