Деяким українцям перерахують пенсії: кому та як збільшать виплати

Наразі розмір мінімальної зарплати становить 7100 гривень, проте у квітні очікується підвищення до 8000 гривень. Крім цього, з березня відбудеться індексація пенсій.

З 1 квітня в Україні відбудеться перерахунок пенсій через збільшення мінімальної заробітної плати. Громадяни від 65 років, які мають страховий стаж у 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, повинні отримати пенсію, розмір якої становить щонайменше 40% мінімалки. Про це повідомило видання OBOZ.UA.

Наразі мінімальна зарплата становить 7100 гривень, тому пенсіонери, віком від 65 років та з необхідним страховим стажем, отримують щонайменше 2840 гривень. Проте з 1 квітня очікується підвищення мінімалки до 8000 гривень. У результаті цього гарантований розмір пенсійних виплат становитиме від 3200 гривень.

Індексація пенсій у березні

Розмір індексації розраховується за спеціальною формулою. Половину від рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника росту зарплатні. Зокрема, враховуються дані за останні три роки. Таким чином індексація очікується на рівні 13%.

Зазначимо, що у 2023 році прожитковий мінімум та розмір мінімальної зарплати не переглядали.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики розповіли, що до 31 березня пенсіонери, які до 24 лютого 2022 року були зареєстровані як внутрішньо перемішені громадяни, повинні пройти фізичну ідентифікацію. У разі ігнорування пенсія накопичуватиметься на рахунку до моменту підтвердження особи.

Раніше повідомляли, що з 1 березня в Україні переглянуть пенсії. За прогнозами, індексація становитиме приблизно 13%, проте точний розмір буде встановлено наприкінці лютого.