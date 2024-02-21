"М'яч на боці України": у Польщі погрожують новими обмеженнями проти агропродукції

У польському уряді закликали Україну до співпраці, щоб вирішити ситуацію з протестами на кордоні, інакше проти української агропродукції введуть нові обмеження.

У польському уряді попередили, що введуть нові обмеження щодо імпорту української продукції, якщо переговори з українськими колегами виявляться нерезультативними. Про це 20 лютого сказав в ефірі Polsat New заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

За його словами, 21 лютого між країнами мають відбутися переговори. Польську сторону представлятиме міністр сільського господарства Чеслав Секерський, а на зустріч із ним, як очікується, прибуде його український колега Микола Сольський. Від цих переговорів і залежатимуть подальші плани Польщі.

"Польський уряд може ввести додаткові обмеження", — заявив Колодзейчак.

Він підкреслив, що "м'яч на боці України", а форма протесту польських фермерів свідчить про масштаби невдоволення в польських селах. Причина, як вважає польський міністр, полягає в тому, що в країну протягом багатьох років завозили агропродукцію поганої якості.

"Це також акція, яка яскраво показує, що сьогодні робить Україна. Я це чітко кажу, я звернувся до президента Зеленського: зосередьтеся на своїй політиці, у вас теж є проблеми в країні", — зазначив політик.

При цьому польський чиновник додав, що він не знає, чи зможуть домовитися міністри.

"Побачимо, як поводитимуться українці, яку політику проводитимуть щодо експорту до Польщі, чи захочуть вони домовитися", — сказав Міхал Колодзейчак.

Протести польських фермерів

20 лютого, поляки посилили блокаду на кордоні з Україною. Так, учасники протестів перекрили залізничні колії біля пункту пропуску "Медика — Шегині", а також розкрили вантажний вагон і висипали на землю українське зерно. За інформацією "Укрзалізниці", агропродукцію мали доправити до Німеччини транзитом через Польщу. Водночас міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що протестувальники знищили чотири тонни зерна.

При цьому президент Польщі Анджей Дуда 21 лютого пояснив, чому польські фермери зважилися на протести. На його думку, "люди бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу".

"Важко не зрозуміти, що вони бояться за свої засоби до існування", — сказав глава держави.

Зазначимо, що на ситуацію на кордоні також відреагував представник ГУР Андрій Юсов. Він назвав наругу над зерном "публічним проявом ксенофобії та виправданням геноциду".