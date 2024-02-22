Трейдери сподіваються, що Україна продовжить транспортувати газ із РФ, — Bloomberg (фото)

Єврокомісія вважає, що навіть держави-члени, найбільш залежні від російського газу, зможуть пережити повне припинення поставок із Росії.

Іноземні трейдери світового глобального ринку газу розраховують, що поставки російського газу через Україну продовжаться і після закінчення терміну дії поточного транзитного контракту. Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, уже відомо, що контракти на перший квартал 2025 року з точкою відліку на початку цьогоріч впали приблизно на 20%. Про це йшлося і на полях міжнародної конференції E-world Energy & Water, що відбулася днями в німецькому Ессені.

Крім того, за інформацією Bloomberg, там також обговорювали механізм, який дасть змогу продовжити постачання, щоб забезпечити подачу газу.

"За словами одного з джерел, однією з можливостей було б, щоб Росія запропонувала поставки на кордоні з Україною", — підкреслює агентство.

Однак Євросоюз ясно дав зрозуміти, пише Bloomberg, що навряд чи буде вести переговори з РФ щодо продовження існуючої транзитної угоди. Україна також заявила, що, попри отримання транзитних зборів за чинним контрактом, вона не продовжуватиме його.

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За даними агентства, фактичні російські потоки транзитним трубопроводом становили менше ніж 40% від контрактних обсягів після того, як Росія різко скоротила поставки в ЄС після вторгнення в Україну.

Проте, як зауважує агентство, російський газ, як і раніше, важливий для ЄС і надходить за іншими маршрутами, включно з Туреччиною. Крім того, Росія є другим за величиною постачальником скрапленого газу в Західну Європу після США.

В РФ також заявляють, що постачання газу через Україну може бути збережено. Так, міністр енергетики РФ Микола Шульгінов у січні дав зрозуміти, що транзит газу в Європу може продовжитися, оскільки після 2024 року можуть бути вивчені інші способи доставки газу через Україну.

Таку саму думку висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який також у січні заявив, що постачання російського газу через Україну може бути збережено.

Поставки з ЄС

Водночас Єврокомісія вважає, що навіть держави-члени, найбільш залежні від російського газу, зможуть пережити повне припинення поставок із країни, хоча, на думку експертів, можуть виникнути проблеми. За словами одного з інсайдерів, ЄС все ж розглядає можливість продовження заходів зі скорочення попиту до наступної зими.

"Ключовою проблемою є невелика кількість альтернативних маршрутів поставок. Українським маршрутом торік пройшло близько 14 мільярдів кубометрів, майже половина з яких пішла до Австрії", — підкреслили експерти агентства.

Проте є й інші способи отримання російського газу. Так, він міг би імпортуватися до Туреччини трубопроводом "Турецький потік" обсягом до 4 мільярдів кубометрів, а інша частина надходитиме за рахунок імпорту СПГ.

Крім того, Словаччина могла б отримувати газ із Польщі, а Нідерланди, Італія та Німеччина могли б підтримати Австрію і Чехію.

Нагадаємо, що Україна має найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить 30 мільярдів кубометрів. Європейським партнерам наша країна загалом може запропонувати близько 15 мільярдів кубів.

Додамо також, що 2024 року транзит російського газу через українську територію справді може зупинитися. Причина: п'ятирічний контракт із Росією закінчується в грудні.