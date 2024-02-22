Знайшли вихід: прем'єр Польщі розповів, як планують розблокувати пункти пропуску (відео)

Очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що протягом кількох годин КПП внесуть до списку критичної інфраструктури. На його думку, це зупинить фермерів, які заважують руху військових вантажів.

Польща прийме рішення щодо особливого статусу пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Після цього протестувальники не матимуть змоги блокувати пересування гуманітарних та воєнних вантажів. Про те, як польський уряд планує розв'язати проблеми на кордоні, розповів прем'єр-міністр Дональд Туск у зверненні, опублікованому на порталі TVN24.

Туск заявив, що уряд внесе контрольно-пропускні пункти (КПП) до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Відповідне рішення буде прийняте протягом "найближчих годин", впевнений очільник польського уряду.

На думку політика, таким чином стане неможливим блокувати рух гуманітарних та військових вантажів в Україну. Щоб мати стовідсоткову гарантію, що проблем не буде, до переліку критичних об'єктів внесуть також певні автомобільні та залізничні шляхи.

"Щоб забезпечити 100% гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин".

Також Туск пояснив, чи відбудеться спільне засідання українського та польського урядів на кордоні, як запропонував президент Володимир Зеленський. З його слів, засідання відбудеться, але не зараз, а 28 березня.

"У Варшаві відбудеться засідання обох урядів. Сподіваюся, що до того часу технічні переговори на рівні міністрів і заступників міністрів приведуть до того, що ця зустріч буде дуже корисною, коли йдеться про прикордонні питання та нашу взаємну торгівлю", — пояснив прем'єр.

Блокування кордоні — що відбувається на ККП Україна-Польща

Зазначимо, восени 2023 року відбулись перші спроби польських фермерів заблокувати кордон з Україною. Після нетривалих перемовин, їх вдалось переконати відмовитись від наміру. У січні 2023 року блокування відновились: спершу громадяни Польщі заважали проїзду вантажних фур — в підсумку утворилась черга, в якій стояло більш як тисяча машин. Поступово заворушення розростались, доки 20 лютого не було заблоковано усі КПП на кордоні. Протестувальники не дають рухатись вантажівкам, цивільним авто, автобусам, поїздам — виникла загроза, що призупинилось постачання зброї для Сил оборони.

Польські урядовці пояснили, що сільгоспвиробники Польщі своїми протестами намагаються привернути увагу до неконтрольованого потоку "низькоякісного зерна" з території України. Український віцепрем'єр Олександр Кубраков пояснив, що насправді через кордон перевозять лише 5% зернових і вантажі мають рухатись транзитом.

Нагадуємо, 21 лютого президент Зеленський відреагував на події на польсько-українському кордоні: запропонував урядовцям зустрітись прямо на КПП. Незадовго перед цим протестувальники збили замки з вантажівок та вантажних вагонів і висипали українське збіжжя просто неба.