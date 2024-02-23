Пенсії в Україні: яку виплату отримують українці без необхідного стажу

У 2024 році майбутньому пенсіонеру, який бажає оформити виплати у 60-річному віці, необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Виплати українцям, які не накопичили достатнього стажу для пенсії, для працездатних осіб не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму, який наразі становить 3 028 грн. Про це повідомило видання "На пенсії".

Щороку мінімальна кількість років страхового стажу в Україні зростає. Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2024 році майбутньому пенсіонеру потрібно для отримання відповідних пенсійних виплат накопичити 31 рік стажу.

Українці без відповідного страхового стажу мають право на соціальну допомогу. Така грошова допомога державою надається людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж.

Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між середнім доходом на кожного члена сім’ї за попередні пів року, а також прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність.

Для отримання соціальної допомоги за віком українським громадянам потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації. Для цього варто подати певний перелік документів:

заява;

паспорт;

відомості про доходи та майновий стан за пів року до дати звернення по допомогу;

ІПН;

довідка про страховий стаж із Пенсійного фонду.

Кожні шість місяців державна соціальна допомога за віком перераховується. Зміни в середньомісячному сукупному доході сім’ї та майновому стані при цьому враховуються.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що не всі особи, яким не виплачується пенсія через недостатній страховий стаж, можуть отримувати тимчасову соціальну допомогу. Якщо людина отримує інші виплати, працює або має інші джерела доходу, то їй державні інстанції можуть відмовити в отриманні такого виду допомоги.