Українцям нададуть соціальну допомогу: хто та які виплати отримає цього року

Гроші мають скерувати тим, кому необхідна належна підтримка під час війни, зокрема, малозабезпеченим сім’ям, студентам та людям з інвалідністю.

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Українцям, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії, нададуть соціальну допомогу від Світового банку. Про це йдеться у повідомленні Світового банку, а кошти надійдуть в Україну в рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)". Фокус зібрав все, що відомо про це фінансування, а також кредити, які отримує Україна для організації соцвиплат.

Згідно з повідомленням Світового банку, проєкт має забезпечити 1,2 млрд доларів на фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення країни.

Хто з українців отримає кошти від Світового банку

Як зазначено у повідомленні установи, 29 видів соціальних виплат підуть на забезпечення потреб найбільш вразливих верств населення України, які постраждали під час війни.

Перш за все виплати мають полегшити життя малозабезпеченим сім’ям, яким необхідна належна підтримка для подолання викликів, спричинених війною, та уникнення подальшого погіршення життєвих обставин.

Також на соцальну підтримку можуть розраховувати:

люди з інвалідністю,

діти, які залишилися без батьків та позбавлені піклування,

прийомні та патронатні родини,

особи, які потребують догляду,

студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії,

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.

Проєкт INSPIRE також підтримує зусилля Уряду України, спрямовані на реформування важливих програм соціальної допомоги, включаючи житлові субсидії та допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам.

"Очікується, що даний проєкт охопить майже 10 мільйонів українців у час найбільших для них потреб", — зазнаичив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Зазначимо, що проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії. А заходи проєкту впровадить Міністерство соціальної політики України.

Кредити та допомога для України щодо організації соцвиплат

Головними фінансовими донорами України є США та ЄС, МВФ, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Канади, Японії, французькі та німецькі кредитні установи.

Проєкт INSPIRE від Світового банку є невід’ємною частиною пакету міжнародної підтримки України для задоволення потреб у фінансуванні до 2024 року.

Існують також й інші діючі проєкти, які забезпечують екстрене фінансування у галузях охорони здоров'я, транспорту, енергетики, відновлення житла, та сільського господарства.

Гроші на допомогу від Світового банку

Загалом Світовий банк мобілізував понад 38 млрд доларів екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями донорів таких країн, серед яких США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина тощо. Про позику від Світового банку в сумі 1,5 млрд доларів раніше цього року повідомляв голова уряду Денис Шмигаль. "Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки. Зокрема, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні очільника уряду в соцмережі Телеграм.

Доплати від ООН для українців

Як Фокус повідомляв раніше, Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) реалізують спільний проєкт із надання фінансової підтримки пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Право на отримання грошової допомоги мають пенсіонери, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень;

не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Фінансова допомога від міжнародного фонду ЮНІСЕФ

2022 року організація надавала допомогу у розмірі 2200 грн один раз в місяць. Однак через величезну кількість заявок, які досі опрацьовують, організація закрила прийом заявок.

Протягом січня-вересня 2023 року реєстрація на програму грошової допомоги "Спільно" від ЮНІСЕФ для українців тривала для родин, які мають принаймні одну або більше дітей віком до 18 років, та проживали на території східної та південної України у громадах де відновлено контроль уряду України та у громадах що розташовані 30 км та ближче від лінії зіткнення (Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Миколаївська області).

Більшість міжнародних організацій уже завершили прийом заявок на допомогу у 2023 році. Але якщо вона необхідна, можна залишити заявку на порталі "Дія".

Допомога на житло від чеської гуманітарної організації "Людина в біді"

До 10 грудня 2023 року відкрито реєстрацію на нову грошову допомогу для українців.

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" у співпраці з Гуманітарним фондом для України підтримуватиме українців, які потребують матеріальної допомоги. Виплати буде направлено потерпілим від російської агресії жителям країни, щоб вони змогли сплатити оренду та комунальні послуги протягом півроку.

Заповнити форму можуть внутрішньо переміщені сім'ї від трьох осіб, які зараз проживають у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Житомирській областях. Однак тільки якщо вони відносяться до наступних категорій:

особи, що виїхали із зони активних бойових дій або окупованих населених пунктів,

люди, яким загрожує виселення із нинішнього житла.

Грант у 50 мільйонів євро для малого і середнього бізнесу від Німеччини

Окрім грошей для забезпечення соціальних виплат, на які Україна отримує валюту від міжнародних організацій та фінансових установ світу, в Україну надходять і кошти для підтримки бізнесу. Міністр фінансів України Сергій Марченко нещодавно підписав угоду про грант між Україною та Кредитною установою для відбудови (KfW) на суму 50 мільйонів євро на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Ці кошти дозволять відшкодувати витрати на компенсацію процентної ставки за кредитами для малого і середнього бізнесу України.

Міністр зазначив, що ФРП є ключовою інституцією з доступного фінансування для українського бізнесу, спрямованого на відновлення та розвиток підприємництва в умовах воєнного стану.

Оформити кредит з отриманням компенсації за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" може ФОП або юридична особа. Позика до 50 мільйонів гривень надається на строк до 3 або до 5 років, залежно від цілей фінансування.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн, що на 2680 грн більше, ніж у 2023 році. Про це йдеться в проєкті бюджету України на 2024 рік.

Раніше на сайті Міністерства соціальної політики повідомили, що у 2024 році в Україні зміняться правила нарахування пенсій.