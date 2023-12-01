Світовий банк надасть Україні 1,2 млрд доларів: на що витратять кошти

У Світовому банку зазначили, що кошти планують спрямувати на підтримку дітей-сиріт, соціально не захищених студентів, а також жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми.

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Україна отримає 1,2 мільярди доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Гроші підуть на фінансування соціальної допомоги малозабезпеченим та вразливим верствам населення. Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

30 листопада затвердили новий проєкт Світового банку "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

Як зазначають у документі, кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги "найбільш вразливим верствам населення України".

"Малозабезпеченим сім’ям необхідна належна підтримка для подолання викликів, спричинених війною, та уникнення подальшого погіршення життєвих обставин", — йдеться у повідомленні.

Проєкт охопить майже 10 мільйонів українців: деталі

У Світовому банку уточнили, що проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Кошти планують спрямувати на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми.

"Очікується, що проєкт охопить майже 10 мільйонів українців у час найбільших для них потреб. Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення у критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель", — заявив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Нагадаємо, 30 листопада Sky News з постачання на власні джерела повідомили, що країни Європейського союзу погодили пакет фінансової підтримки для України. За даними журналістів, усі держави-члени ЄС підтримали ініціативу Європейської комісії (ЄК) про виділення Україні кредитів і грантів на суму 50 мільярдів євро.

Також 1 листопада ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти виділення Україні пакета допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на зустрічі лідерів Євросоюзу. Так, голова угорського уряду Віктор Орбан нібито заявив, що підтримка ЄС не працює.