"Ніким не заперечується": у ЄС погодили пакет фінансової допомоги для України, — ЗМІ

За словами єврокомісара з бюджету Йоганнеса Хана, жодна з країн ЄС не виступила проти надання Києву кредитів і грантів на суму 50 мільярдів євро.

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Країни Європейського союзу погодили пакет фінансової підтримки для України. Про це пише Sky News 30 листопада з посиланням на джерело.

За даними журналістів, усі держави-члени ЄС підтримали ініціативу Європейської комісії (ЄК) про виділення Україні кредитів і грантів на суму 50 мільярдів євро. Допомога надходитиме Києву протягом наступних чотирьох років.

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Повідомляється, що уряди європейських країн ведуть переговори про перегляд довгострокового бюджету блоку з 27 держав після того, як ЄК запропонувала виділити додаткові кошти в загальний бюджет, переважно для України.

"Головне — це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за величиною", — заявив єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган.

Нагадаємо, 1 листопада ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти виділення Україні пакета допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на зустрічі лідерів Євросоюзу. Так, глава угорського уряду Віктор Орбан нібито заявив, що підтримка ЄС не працює.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 листопада прокоментував блокування Угорщиною допомоги Європейського союзу Києву в розмірі 50 мільярдів євро. Він заявив, що в цій ситуації варто почекати ще кілька тижнів і подивитися "як це закінчиться".