Україна працює над відкриттям авіаційного простору, — Курбаков (відео)

За словами профільного міністра, наразі українська сторона веде консультації щодо відкриття авіапростору. Це складний процес, але Україна робить певні кроки.

Міністр інфраструктури Олександр Курбаков 25 лютого заявив, що Україні планує відкрити авіаційний авіапростір. Лише чекає підтвердження від західних безпекових регуляторів. Про це він заявив під час виступу на Форумі "Україні. Рік 2024" у Києві.

Кубраков не назвав терміни, адже це — питання безпеки, перш за все, процес цей непростий.

"Ведемо консультації з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Це складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз. Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Терміни називати точно ніхто не буде. Це складні безпекові питання. Важливо, щоб американські та європейські безпекові регулятори підтвердили наш алгоритм дій у цьому напрямку", — зазначив міністр.

Зазначимо, що 22 лютого гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковец заявив, що перші польоти в Україні з великою ймовірністю почнуть виконуватися до кінця 2024 року. Існують технології, що дають змогу зробити перельоти безпечними навіть у нинішніх умовах. Він вважає, що засоби протиповітряної оборони, які мають бути розгорнуті відповідним чином і в правильних локаціях. Однак, ці кроки, необхідно узгодити з ЄС, насамперед із Європейським агентством безпеки польотів (EASA).

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Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося, що у ЗСУ з'явилася далекобійна зброя. Для України ракетна програма — найважливіша, зауважив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.